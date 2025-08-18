Gonzalo Castro sobre las Fiestas de María Pita: "El nivel de asistencia está siendo muy alto"
Pasado el ecuador de las fiestas en A Coruña, el Concello valora de forma positiva los eventos celebrados en la ciudad
Te puede interesar: El Puerto de A Coruña licita el edificio multiusos de O Parrote por 457.000 euros
Pasado el ecuador de las Fiestas de María Pita, que llenan cada mes de agosto las calles de A Coruña, el concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, realizó una valoración de esta edición. "Está siendo muy positiva", señaló.
"El nivel de asistencia a los eventos está siendo muy alto y la calidad de los mismos queda fuera de toda duda", añadió, a falta de conocer los datos oficiales de turismo en la ciudad.
Con respecto a lo que queda por vivir de esta edición, Castro destacó que todavía quedan "momentos especiales por disfrutar", como la actuación de Pedro Guerra con la Orquestra GAOS, el concierto de la Orquesta Sinfónica y otras propuestas innovadoras de la Banda Municipal que "exploran la música tradicional desde nuevas perspectivas".
El colofón del ciclo de conciertos en las Noites de María Pita será la actuación de Vega el día 25, cerrando unas fiestas que concluirán con la romería de Santa Margarita, que, según el concelleiro, este año vuelve a dar un salto de calidad e intensidad en su programación.
Fiestas de los barrios
Del 20 al 22 de agosto la diversión se traslada al barrio de O Castrillón, con la Praza Pablo Iglesias como centro neurálgico de estas jornadas festivas. El jueves 21 de agosto actuará a las 22:00 horas 'Tam Tam Go!'. Se trata de un grupo popular en los años 90 con grandes éxitos como "Atrapados en la red", conocida como "Te di todo mi amor arroba love puntocom", una canción que ha envejecido mal en la era del Tinder.
Además, el viernes 22 de agosto, la gran traca final llegará al Castrillón con la verbena a cargo de la orquesta “Los Players” a partir de las 22:00 horas. Todavía falta por conocerse el programa de la Fiesta da Fresa del barrio de Eirís.
Romería de Santa Margarita
La Romería de Santa Margarita anuncia cada año el final de las fiestas de María Pita. Este año el evento se celebrará entre el 28 y el 31 de agosto en el que destacan diversas actuaciones de música tradicional.
El jueves 28 de agosto, actuará a las 21:00 horas Gala i Ovidiom que cuenta con la integrante de Tanxugueiras Aida Tarrío. Previamente, a las 20:00 horas actuará Belém Tajes.
El viernes 29 de agosto, volverá a haber también un concierto especial en el Planetario de la Casa de las Ciencias. Germán Díaz y Benxamín Otero harán una doble sesión a las 18:00 y 19:00 horas. Las entradas están a la venta en la página web de los Museos Científicos. También el viernes se celebrará la Gran Noche del Folclore, con las actuaciones de Cántigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son d’aquí.
En cuanto a los conciertos programados para el fin de semana en el anfiteatro, el sábado actuarán Las Lagharteiras, Los del Fondo de la Barra y Comando Curuxás con las Cantareiras de Cántigas y Frores.
El domingo será el turno de Os Melidaos, Rura y El Nido e invitados. También actuará el domingo 31 la Banda Municipal de Música de A Coruña junto con Donaire, a las 12:00 horas, en la escalinata de la Casa de las Ciencias. La programación se completa con otras actuaciones en el parque y el Espacio Participativo, que volverá a acoger talleres y muestras de la mano de las entidades de cultura gallega de la ciudad.