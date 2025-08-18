Gonzalo Castro sobre las Fiestas de María Pita: "El nivel de asistencia está siendo muy alto"

Pasado el ecuador de las Fiestas de María Pita, que llenan cada mes de agosto las calles de A Coruña, el concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, realizó una valoración de esta edición. "Está siendo muy positiva", señaló.

"El nivel de asistencia a los eventos está siendo muy alto y la calidad de los mismos queda fuera de toda duda", añadió, a falta de conocer los datos oficiales de turismo en la ciudad.

Con respecto a lo que queda por vivir de esta edición, Castro destacó que todavía quedan "momentos especiales por disfrutar", como la actuación de Pedro Guerra con la Orquestra GAOS, el concierto de la Orquesta Sinfónica y otras propuestas innovadoras de la Banda Municipal que "exploran la música tradicional desde nuevas perspectivas".

El colofón del ciclo de conciertos en las Noites de María Pita será la actuación de Vega el día 25, cerrando unas fiestas que concluirán con la romería de Santa Margarita, que, según el concelleiro, este año vuelve a dar un salto de calidad e intensidad en su programación.

Fiestas de los barrios