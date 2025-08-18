El concierto de Gala i Ovidio en A Coruña se celebrará finalmente en el teatro Colón

El concierto de Gala i Ovidio, el proyecto musical que une al músico Raül Refree y a Aida Tarrío, integrante del grupo Tanxugueiras, como parte de la Romería de Santa Margarita el próximo jueves 28 de agosto, cambia de ubicación y será en el teatro Colón de A Coruña.

La actuación será a las 21:00 y desde este lunes, 18 de agosto, los artistas realizan una residencia en el teatro coruñés preparando la actuación. La noticia llegaba de la mano de Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, que informó hoy de que la actuación tendrá lugar finalmente en el teatro, en lugar del auditorio de Santa Margarita, atendiendo a las necesidades técnicas del espectáculo.

Tanto Aida como Raül mostraron durante el encuentro su satisfacción por poder contar con estas instalaciones para preparar su esperada actuación, donde estarán acompañados por Belem Tajes, que actuará a las 20:00 horas.

"Estamos muy contentos de que el estreno se haga en el Teatro Colón. Es la primera vez que vamos a actuar juntos después de cuatro años, desde que nos conocimos Raül y yo, y nos hace mucha ilusión. Estamos muy emocionados porque creemos que el Colón es un sitio idílico para presentar este proyecto en directo. Animamos a la gente a que venga y lo disfrute con nosotros", apuntó Aida Tarrío.

El proyecto rinde homenaje en su nombre a los hijos de la escritora gallega Rosalía de Castro. En 1871 la escritora dio a luz en Lestrove a los gemelos Gala i Ovidio. Aida y Raül se encontraron en 2021 en el Pazo de Mariñán y pronto supieron que debían unirse en un proyecto musical. Tardaron cuatro años en darle forma, entre búsquedas y grabaciones, a Gala i Ovidio, un proyecto que se mantuvo en secreto hasta el día de hoy.

Los dos reconocidos artistas se conocieron para interpretar canciones tradicionales de Galicia y, inspirados por ellas, fueron encontrando nuevos territorios donde la tradición se intuye y los géneros se diluyen. A Raül le gusta decir que Aida lleva en su voz a las mujeres gallegas de los últimos decenios y que ese arraigo les permite experimentar sin perder la identidad.

Gestión de las entradas

Gonzalo Castro, informó esta mañana de que, a causa del traslado del concierto al Teatro Colón, ya se están gestionando todas las cuestiones relacionadas con el cambio de ubicación.

En este sentido, los pases para asistir al concierto en el Teatro Colón serán sin numerar. Todavía hay entradas a la venta, disponibles a través de la web de Ataquilla y en el quiosco de billetes de la plaza de Ourense, donde cualquier persona interesada en la actuación podrá consultar la información al respecto.

Además, también se ofrecerá la posibilidad de devolución a las personas que adquirieron previamente su entrada. A este respecto, todas aquellas que ya compraron su pase recibirán la información correspondiente sobre el concierto por correo electrónico.