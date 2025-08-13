Las ganadoras del Premio Castelao 2024 participan en Viñetas desde o Atlántico en A Coruña Deputación da Coruña

Las ganadoras del XIX Premio Castelao de Banda Deseñada participan este mes de agosto en Viñetas desde o Atlántico. Sandra Lodi, que venció en la modalidad general por Adelina, y Laura Suárez en la LIV por A raíña cadáver, tienen sus obras expuestas en la sala Salvador de Madariaga de la ciudad herculina, ubicada en Durán Loriga 10.

Ambas protagonizaron esta mañana una visita guiada a la muestra junto con la diputada de Cultura de la Deputación da Coruña, Natividade González, y el director del festival, Manel Cráneo. González, precisamente, puso en valor el certamen convocado por la diputación, que este año celebra su 20 aniversario.

La diputada de Cultura también tuvo unas palabras para destacar la figura de Castelao por el 175 aniversario de su nacimiento: "Unha desas figuras que non só fixo arte, senón que tamén puxo o seu talento ao servizo de Galicia. Castelao foi escritor, debuxante, político… e, sobre todo, unha persoa comprometida coa defensa da nosa lingua, da nosa cultura e do noso dereito a existir como pobo".

Castelao, añadió Natividade González, usó la palabra y la imagen para contar lo que pasaba, denunciar injusticias y mover conciencias. "E iso é algo que tamén ten a banda deseñada: a capacidade de entreter, pero tamén de facer pensar, de emocionar e de cambiar miradas", añadió la titular de Cultura, que destacó la importancia del Premio Castelao para mantener vivo este espíritu impulsando nuevas voces y miradas.