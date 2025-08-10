Fallece el dramaturgo y actor gallego Manuel Lourenzo a los 82 años

Manuel Lourenzo (Ferreira do Valadouro, 1943) ha fallecido este domingo en A Coruña a los 82 años. El gallego fue una de las voces más relevantes de la cultura gallega contemporánea, habiendo trabajado como dramaturgo, director, divulgador y actor.

Entre sus obras más destacadas están Veladas indecentes (1996) con la que recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática o Flores de Dunsinane (2010) y Suite Artabria (2017), ambas Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrales.

Su primer título fue, sin embargo, Romería ás Covas do Demo, una obra de 1975. Sobre otro de sus títulos, As dunas (2009) el director de la pieza Quico Cadaval decía de Lourenzo que "meu amigo, mestre e chufón, na súa extensa obra, que o obrigou a ampliar o caixón famoso onde dormen as pezas que ninguén viu, ten escrito moito sobre nós, o que nos é propio como país clandestino, cristián e atlántico, e tamén o que nos é propio espiritualmente", tal y como recoge un texto del Centro Dramático Galego.

Como director, Lourenzo se puso al frente de espectáculos como Electra, Copenhague, Fausto, Magnetismo o O avión paranoico. Entre sus reconocimientos, además de los ya mencionados, están el Abrente (1978), Artur Carbonell (1983), Teatro de Cámara Ditea (1985), Rafael Dieste (1996, 1999), Marisa Soto, Maruxa Villanueva, Premio Nacional da Cultura Galega de Artes Escénicas (2008) y el Premio Otero Pedrayo (2011).

El lucense fue también impulsor de distintos grupos y compañías teatrales como O Facho (1965), Teatro Circo (1967), Escola Dramática Galega (1978), Compañía Luís Seoane (1980), Clube teatral Elsinor (1990) o Casahamlet (1997).

En las pantallas, Lourenzo formó parte de películas como Entre Bateas (2001) o series como Mareas Vivas (1998) o Fariña (2018), en la que interpretó al narcotraficante Vicente Otero Pérez, conocido como Terito.

El mundo de la cultura y la política en Galicia despide a Lourenzo

Tras conocerse la noticia sde su fallecimiento, numerosas voces de la cultura y la política gallega han mostrado su pésame.

"Sentimos profundamente o pasamento de Manuel Lourenzo, piar e referente da cultura galega contemporánea", publicaba la Academia Galega do Audiovisual en sus redes sociales.

La Asociación de Actores e Actrices de Galicia lo define como "uno de los grandes referentes" de las artes escénicas por su "amplia producción como dramaturgo, por su reconocido trabajo en la dirección e interpretación y por ser impulsor de grandes iniciativas culturales a favor del teatro".

También, como recoge Europa Press, ha compartido sus condolencias la Diputación de Lugo, lo ha hecho a través de su perfil en esta misma red social, en una publicación en la que ha enviado "todo su ánimo" a familiares y amigos de Lourenzo.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha calificado el fallecimiento de Lourenzo como "una gran pérdida para el teatro y la cultura gallega".

En A Coruña, el concelleiro de Cultura Gonzalo Castro destacó de él que fue "o pioneiro que abriu as portas do teatro galego contemporáneo e o mestre que, desde a Casa Hamlet, formou xeracións de actores e actrices que hoxe seguen a súa senda" dejando "un patrimonio teatral inmenso e unha rede humana que o recordará sempre con afecto e gratitude".

En este sentido, el concelleiro se ha comprometido a que "o seu nome e a súa obra sigan presentes na programación e na memoria viva desta cidade".