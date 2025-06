C. Tangana en A Coruña: "Necesito sentir esa pasión loca, invertir la vida en algo que no conocía"

C. Tangana en las MOP Talks de A Coruña. Fundación MOP

Antón Álvarez, más conocido en el mundo de la música como C.Tangana, ha sido una de las principales sensaciones de este lunes en A Coruña y solo varios centenares de afortunados han podido verle y escucharle de cerca en la charla del ciclo MOP Talks que ha protagonizado.

La sede de la Fundación MOP en el muelle de Batería ha sido su mejor escenario en esta ocasión para hablar de sí mismo, sus orígenes y trayectoria, y sobre todo la confrontación entre dos de sus grandes pasiones, el cine y la música, dos ámbitos en los que ha alcanzado el éxito.

Todo ello de la mano de un formato íntimo en el que cómodamente desde un sillón ha vivido una charla entre amigos con alguien a quien conoce muy bien, el director cinematográfico Santos Bacana, artífice de gran parte de los videoclips del artista.

En el inicio de esta distendida charla, C.Tangana se ha sincerado sobre su situación actual, bromeando con el hecho de no tener urgencia por ir al estudio de grabación y levantarse a las 12 de la mañana habitualmente, dado que ha reconocido que tras triunfar con su disco 'El Madrileño" siente que ha cumplido como artista y compositor y ahora puede dedicarse a probar otras cosas.

"Siento el estudio como un taller", ha asegurado, mientras rememoraba que ya en su infancia veía a artistas como en el que se ha convertido como "artesanos". También ha reconocido que está defraudado en parte consigo mismo "por no estar en ese modo de poeta romántico que es cuando me suceden las mejores cosas".

Ha sido sincero con el público que le escuchaba y se ha abierto en canal avanzando que ahora mismo está yendo al estudio regularmente pero que "no estoy seguro de que vaya a salir un disco o una canción", sino que aseguró que habitualmente le salen cosas que le llevan a otras narrativas.

"Me gusta ir y pensar, tomo café, escucho música y veo qué pasa", resume, a la vez que alegó que "últimamente la mayor parte de los días parecen tirados a la basura", en referencia a su trabajo en el estudio.

Los días buenos en el estudio detalló que pueden suponer entre 14 y 16 horas de trabajo y que una jornada normal se sitúa en torno a 10. "Estoy en una parte de reconfigurarme, vengo de grabar una película y ahora no sé qué va a salir. Estoy en un camino no muy definido que tiene que acabar concretándose en algo", dijo.

En esta conversación reconoció que tiene diferentes modos dependiendo del día de llegar al estudio y dio detalles desconocidos como que su tema 'Tú me dejaste de querer' lo hizo en una hora, aunque hasta llegar a ese punto hubo mucho trabajo previo detrás en diferentes sentidos.

En estos primeros intercambios de impresiones con Santos Bacana, el cantante aseguró que cree en "el atrevimiento de la ignorancia" y apuntó que sigue sin ser capaz de poner tres acordes en el piano que tiene en su casa: "soy muy inculto en ese nivel pero tengo una pelea interna de no saber si quiero aprender esa parte", expresó.

Añadió que sus conocimientos sobre armonías en la música son reducidos pero defendió que "cuanto más conocimiento tengo, menos capacidad tengo para hacer algo original", algo que ha demostrado aplicar en su música, donde ha hecho gala de su particular estilo e inconformismo que le han llevado a tener su propio hueco en la música y generar una variada comunidad de fans "habitualmente mayores de 25 años", como él mismo subrayó.

"Me costó mucho tiempo llegar al estudio y hacer cosas a la altura"

C.Tangana en las MOP Talks. Fundación MOP

Antón Álvarez empezó en la música entre los 14 y 16 años y ligado al mundo del rap. Recordó cuando después de las clases en el colegio e instituto iba a su casa a crear sus propias melodías y escribir sus letras con su programa de producción y posteriormente lo grababa.

Considera que después del tema 'Antes de morirme' junto con Rosalía (hoy en día convertida en una estrella internacional) cambió completamente su carrera porque se alineó más con la forma en la que se producía en aquel momento en Estados Unidos, donde dijo que se entendía la música como "una cooperación colectiva" entre compositor, productor y artista.

"Me costó mucho tiempo llegar al estudio y hacer cosas a la altura", admitió, mientras echó la vista atrás al tiempo que pasó solo en Miami aprendiendo del mundo de la música y donde estuvo con gente que no creía en él. "El rap te obliga a estar por encima de las expectativas, a estar flipado y a chulearte", dijo con rotundidad.

Sobre su entrada en la escena musical española oficialmente, recordó que supo ver que había que ocupar el espacio en España que todavía no había sido agenciado por nadie, el espacio que en Estados Unidos y Latinoamérica ya ocupaban los artistas urbanos en aquel momento. "A nivel económico en España los artistas urbanos teníamos algo que decir, pero nos faltaba asentarnos", explicó.

"Sabía que era cuestión de tiempo que alguien tomara la iniciativa", apunta, y él lo hizo acudiendo a radios nacionales apostando por temas icónicos de su discografía como 'Mala mujer' O 'Guerrera' con Delafuente.

Viraje hacia el cine y el flamenco

Antón Álvarez, más que C.Tangana, es quien ha recorrido un exitoso camino en el cine y el flamenco con proyectos en este campo y en la música que han derivado en que pueda presumir de tener en su haber premios Grammy latino, premios Goya o un León de Cannes.

La incursión en el cine se debió, según ha explicado en A Coruña, a que quería escapar de la idea de que "era solo artista", por lo que decidió que "el lenguaje era ir hacia el cine".

Estas múltiples facetas de una misma persona, apuntó en todo momento durante la hora de charla que se deben al "enamoramiento" de distintas personas: "Necesito sentir esa pasión loca, invertir toda mi vida en algo que no conocía y que me va a convertir en alguien nuevo", afirmó.

Esta curiosidad tan pasional le ha llevado a conocer a Yerai Cortés, el protagonista de su último documental que ha sido premiado e incluso a protagonizar un icónico videoclip con la artista Nathy Peluso en el que bailan en un lugar tan inusual como la catedral de Toledo.

"Tengo un instinto pasional que me hace atravesar esos mundos", ha reconocido, mientras que se ha definido como "un artista conceptual". Sobre Yerai Cortés, una figura inusual dentro del flamenco, aseguró que lo primero que le llamó la atención fue su estética y el entorno en el que se movía, que sentía como que no le eran acordes.

Sobre esto hizo un paralelismo consigo mismo y aseguró que él mismo se siente normalmente "fuera de lugar haga lo que haga" ."Yerai me fascinó y de repente me enamoro y me expreso creativamente así", dijo en referencia a sus diversos proyectos más allá de la música.

Sobre sus éxitos musicales y audiovisuales, hizo hincapié en que le encanta el reconocimiento, lo que entiende como "una forma de validación": "yo no tengo técnica, todo lo que hago es de chiripa", reconoció entre risas y arrancando las del público con su sinceridad sin tapujos.

A este respecto, describió que "el cine es más parco en emociones profundas y bonitas" pero, por el contrario, argumentó que "la música es una persona que te contesta, como un ligue de una noche que te gusta y ves que también le gustas",

Comentó vivencias personales que no suele comentar en exceso, como que cuando hace algo de música que le gusta, llega a casa, se pone una copa y la escucha durante horas, al igual que más música de ese género mientras le da vueltas.

En cuanto al cine, reconoció que la primera vez que tuvo más de una hora de documental sobre Yerai Cortés grabada se dio cuenta de que realmente "el último año y medio mereció la pena". "Me emocioné y lo viví como un espectador", rememora

"Gran parte de mi vida hice música que no ha sido exitosa"

En la vida de C.Tangana ha habido diferentes épocas y no todas exitosas, algo que él mismo confirmó: "ha habido mucho fracaso, gran parte de mi vida hice música que no ha sido exitosa", aclaró, para a continuación argumentar que "cada vez es más difícil hacer algo que trascienda"

"Vivimos en una época en la que más que nunca te puedes permitir equivocarte porque solo trasciende lo que vale la pena", ha opinado.

Otra de las facetas del artista se ha desarrollado en el terreno financierto, donde entra en juego la superproductora de la que forma parte al igual que Santos Bacana. "Hemos sorteado un par de quiebras que nos han unido y la realidad económica es igual o más importante que el resto, porque por ejemplo la inspiración no es necesaria todo el rato", ha advertido.

Sobre su día a día, ha asegurado que "trabajo no para pagar errores del pasado sino orientado a invertir y proyectar". Asimismo, la interrelación entre Antón y C.Tangana incidió en que se empezó a tejer con 17 años y sobre la madurez que muchos le achacan tras lanzar su disco 'El Madrileño', él considera que no es tal "porque es un disco muy de la juventud".

Sobre él mismo, aseguró que "me falta encontrar cierto estatus de artista maduro que aún no he conseguido con C.Tangana".

El turno de preguntas dio para tocar otros asuntos relacionados con el consumo actual de la cultura e incluso la IA, un intercambio de opiniones con los asistentes en el que el artista dejó claro que a su juicio "habrá un efecto rebote en la forma de consumo de cultura" y opinó que "la gente escucha música y ve películas más que nunca".

Sin embargo, avanzó que "ahora es muy difícil generar una experiencia de contacto cultural que te cambie" y mostró su asombro con que jóvenes de hoy en día se sorprendan con iniciativas como Tiny Desk, en el que el cantante, conocido popularmente y cariñosamente por público y amigos como Pucho, presentó en un formato breve y cercano con amigos como Alizzz, Kiko Veneno o La Húngara versiones de algunos de sus singles más conocidos.

"Ahora lo completamente natural es disruptivo", concluyó. Como respuesta a otras cuestiones planteadas, C.Tangana habló sobre el mundo ideal en el que deberíamos vivir en el que "personas con talento deberían tener oportunidades", algo que lamentó que no fuera así, y recordó sus propios inicios en la música "llamando la atención para que llegase una oportunidad".

Sobre esto, hizo un llamamiento a la gente a crearse sus propias oportunidades y sobre adónde nos orientamos actualmente en medio del talento y la hiperproducción de contenidos, el artista concretó que "estamos a punto de vivir la revolución de la IA, que lo va a cambiar absolutamente todo y las interacciones humanas serán completamente distintas".