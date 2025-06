El director del Jardín Botánico de Nueva York dará una charla en el puerto de A Coruña

"Los retos ambientales a la luz de sus contribuciones" es el título de la tercera edición de los "Diálogos Internacionales Humboldt", que organizan el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Un evento que busca reforzar la importancia de las ciencias naturales como elemento clave del siglo XXI, poner en valor su relevancia para la conservación de nuestro patrimonio natural y fomentar la reflexión sobre el estado actual del medio ambiente en nuestro entorno.

Además de poner el foco en la sostenibilidad, el objetivo de la jornada es dar a conocer la figura del investigador, naturalista y geólogo Alexander von Humboldt, que protagonizó una de las grandes hazañas científicas de la historia con una expedición americana que partió del puerto de A Coruña el 5 de junio de 1799.

La cita se celebrará a partir de las 10:00 de la mañana en el castillo de Santa Cruz (Oleiros) el próximo jueves 5 de junio, fecha que coincide además con la conmemoración del Día mundial del Medio Ambiente.

El director científico del jardín botánico de Nueva York, Mauricio Diazgranados Cadelo, será uno de los protagonistas con una charla titulada "Soluciones basadas en saberes, ciencia y naturaleza: claves para forjar un futuro sostenible".

También participará como ponente Rodrigo Lozano Ros, Investigador en materia de Desarrollo Sostenible en la Universidad Técnica de Dresden (Alemania), en la Central University of Technology (Sudáfrica) y en la Vienna University of Economics and Business (Austria).

Además de intercambiar experiencias con expertos de otras ciudades, estos Diálogos Internacionales suponen una gran oportunidad para acercarnos a una figura de relevancia internacional como Alexander von Humboldt, uno de los naturalistas más importantes de los siglos XVIII y XIX.

En esta edición, se van a analizar las relaciones del ilustre científico con la comunidad hispana a través de dos expertos: Alberto Gómez Gutiérrez, vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia y miembro numerario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Colombia); y Miguel Ángel Puig-Samper, profesor de Investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La jornada divulgativa es abierta y gratuita para todos los interesados, pero es necesario inscribirse previamente a través del formulario existente en la página web www.ceida.org. Más información sobre la nueva edición de los "Diálogos Internacionales Humboldt" en el apartado "Diálogos de Sostenibilidad" de la página web de la Autoridad Portuaria www.puertocoruna.com