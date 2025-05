El concurso de fotografía Xurxo Lobato celebra en A Coruña su XX edición

El concurso de fotografía Xurxo Lobato celebra este año su XX edición en un certamen en el que han participado más de 130 estudiantes de toda Galicia. En la entrega de premios que tuvo lugar esta tarde en María Pita, Bruno Álvarez, Ashlee Sofía Rengifo, Sarai Fernández y Nerea Márquez fueron los premiados.

El primer premio fue para Bruno Álvarez, del IES Santo Tomé de Freixeiro de Vigo, por su fotografía Marcado. El segundo fue para Ashlee Sofía Rengifo Hincapié del IES Adormideras de A Coruña por Ahogada en silencio. El tercero fue para Sarai Fernández Barreiro, del EASD Mestre Mateo de Santiago de Compostela por Retrato de artista. Por su parte, Nerea Márquez Díaz, del IES Monelos de A Coruña se llevó el premio especial 20 aniversario a la mejor fotografía que refleje la ciudad por Faro da nosa vida.

Además, obtuvieron mención de honor Alejandro Lorenzo Naya, del IES Monelos de A Coruña, por Luz entre sombras; Lucia Bertoa Fernández, del EASD Pablo Picasso de A Coruña, por Aire y Uxío Rudiño Lorenzo, del IES Brión, por Os sentimentos do meu interior.

Este concurso de fotografía comenzó en el año 2004 como una iniciativa para el alumnado gallego de Secundaria, Bachillerato, FP y Escuelas de Arte, en un proyecto impulsado por la Asociación de Amigos do Instituto Monelos. Entre sus objetivos está el de favorecer la promoción de la fotografía como una forma de creación entre la juventud y prestigiar el nombre del Instituto Monelos vinculándolo a una actividad de excelencia y en defensa de la educación pública.

El acto de entrega estuvo presidido por la alcaldesa, Inés Rey, acompañada por el fotógrafo Xurxo Lobato, Xosé Antón Fraga, presidente del jurado, y José Luis Fernández, director de comunicación de Gadis.También asistió el resto del jurado, formado por Patricia Fontanilla, Marcos Sánchez, Lucía Patiño, Xosé Díaz y Xoán Antón Pérez-Lema.

La regidora destacó en su intervención que “desde o Concello sentimos un profundo orgullo por acoller e apoiar este tipo de proxectos, que promoven a cultura, a igualdade de oportunidades e o ensino público. Porque unha cidade que aposta pola mocidade, pola arte e pola educación, é unha cidade máis xusta, máis aberta e máis viva”.

Rey también subrayó que "vinte anos dan conta dunha traxectoria consolidada, dun proxecto que foi medrando co paso do tempo, sen perder nunca o seu espírito orixinal: tender pontes entre o mundo da educación e o da creación artística, e promover entre a mocidade unha ollada crítica, sensible e comprometida coa realidade”.