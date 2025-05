Galicia homenajea a las cantareiras, "eslabón que une tradición y modernidad" del folclore gallego

La Real Academia Galega (RAG) dedica este año el Día das Letras Galegas a las cantareiras, a la poesía popular gallega; al "eslabón" que une tradición y modernidad del pueblo gallego.

Una candidatura coral, explican las voces consultadas para este reportaje, nacida de la sociedad gallega y que supone reconocer la labor, "a menudo anónima e invisible", de cientos de mujeres que durante décadas se han afanado en transmitir el folclore gallego.

La académica Ana Boullón, una de las responsables de impulsar la candidatura, reivindica la pertinencia de reconocer su papel en la transmisión de la cultura gallega. "Es una cuestión de justicia".

Sacarlas de la clandestinidad no ha sido fácil. "Una de las características de la poesía popular es el anonimato. Estas mujeres no eran conocidas más allá de los límites de sus aldeas porque no tenían ninguna pretensión", explica.

Para llegar a personificar el reconocimiento, los responsables de la iniciativa se han servido del 'Cancioneiro popular galego', un trabajo de investigación realizado por la musicóloga suiza Dorothé Schubart y el lingüista Antón Santamarina entre 1978 y 1983 que acabó convirtiéndose en la más amplia recopilación de cantares populares gallegos.

Adolfina y Rosa Casás Rama, de Cerceda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, y Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas cuatro de las Pandeireteiras de Mens (Malpica) fueron informantes de esta investigación, junto con otras 592 cantareiras.

Cancioneiro popular galego

Schubart, rememora Santamarina para Europa Press, recorrió durante años la geografía gallega - casi siempre en autobús y algunas veces acompañada por colegas que la acercaban a las parroquias que quería visitar en sus coches particulares - para recabar cantigas que el filólogo le ayudaba a transcribir.

"Fueron 82 ayuntamientos, 190 parroquias y 239 lugares que dieron lugar a siete volúmenes con 10 tomos y 2.940 páginas de cultura tradicional", relata. Un trabajo que no concluyó con la publicación del cancionero, sino que se extendió durante casi 17 años con diferentes aportaciones.

Esto hace que, reconoce Santamarina, no haya un cancionero hispánico de este calibre. Presenta además otra característica que lo hace singular: las grabaciones.

Tal y como explica el filólogo, las iniciativas anteriores que habían visto la luz - a principios de siglo y durante la república, entre otras - no contaban con grabaciones de audio. Este sí permite consultar la partitura, la letra y escuchar el audio del informante. Esto hace que muchas artistas actuales lo revisen y lo utilicen como inspiración para sus propias obras, según apunta.

Una de las casas que visitó Schubart fue la de Adolfina y Rosa Casás, en Cerceda. "En el momento no le dieron importancia. De hecho, les hacía gracia que algo tan 'pedestre' pudiera interesarle a alguien 'preparado' como Dorothé", rememora Richi Casás, nieto y sobrino nieto de las cantareiras.

En aquel momento, Richi tenía tres años y no lo recuerda vívamente, pero sí reconoce que es algo que, con el paso del tiempo, se fue hablando más y más en su casa. "Lo apreciaron años después, cuando se dieron cuenta de que el cancionero era la única fuente de transmisión de este conocimiento y que ellas estaban ahí", señala.

Esa aceptación fue paulatina y a ella ayudaron grupos como Fuxan os Ventos o Leilía. "Cuando empezaron a ver en la televisión a grupos, a otras pandereteiras, que hacían lo que ellas hacían en la aldea, ahí empezaron a darse cuenta y se enorgullecieron. Desvelaron esa faceta oculta de las abuelas", bromea Richi.