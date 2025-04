Galicia homenajea a Díaz Pardo en el Día das Artes Galegas 2025

Una figura "trascendental da transformación das artes galegas no século XX". Así definió Manuel Quintana, presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes a Isaac Díaz Pardo, homenajeado este martes por el Día das Artes Galegas 2025.

Santiago acogió hoy un acto en memoria de una persona "comprometida coa súa terra, un artista multidisciplinar, un empresario singular, un mecenas e un inventor". Díaz Pardo fue, entre otras cosas, uno de los responsables de que la cerámica de Sargadelos se identifique con la cultura gallega representando objetos de la cotidianidad de Galicia.

Quintana destacó que "foi quen de colocar as fábricas do Castro e Sargadelos na vangarda da produción cerámica española, introducindo o deseño industrial e rompendo co estancamento no que se atopaba a mediados do século XX".

El homenaje contó con un emotivo discurso por parte del académico Xosé Díaz Arias de Castro, hijo de Díaz Pardo, quien recordó a su padre como alguien que alardeaba de que su vida fuera "unha sucesión de fracasos", a pesar de los numerosos reconocimientos que logró a lo largo de una vida marcada desde la infancia por el contacto con personalidades como Ánxel Casal, Castelao o Luis Seoane en un ambiente republicano y galeguista que se mantendría en su juventud.

En el acto también estuvo presente el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien resaltó este gesto como un "xusto recoñecemento de Galicia ao innovador legado cultural dunha figura inmensa e irrepetible".

Por su parte, Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, definió a Díaz Pardo como "unha das persoas máis modernas e de vangarda da nosa cultura", recordándolo como una persona que formaba parte de la vida de la ciudad en su propia manera.

Los homenajes a Díaz Pardo se extenderán con una serie de conferencias, simposios, exposiciones y análisis por toda Galicia impulsados por la Real Academia Galega de Belas Artes, que este año celebra su 175 aniversario.

En la ciudad de A Coruña, el Museo de Belas Artes acogerá en junio la exposición A barca de Caronte: a travesía vital de Isaac Díaz Pardo.

Sada recibe una obra inédita de Díaz Pardo

Coincidiendo con el Día das Artes Galegas, el Concello de Sada recibió una obra inédita de Díaz Pardo gracias a la Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo.

Se trata de una copia numerada de una xilografía del artista realizada en 1964 en Buenos Aires. La pieza se expondrá en la Casa da Cultura Pintor Lloréns proximamente.