Los Premios María Casares homenajearán en A Coruña los oficios escénicos

Los XXIX Premios de Teatro María Casares se entregarán el próximo jueves, 3 de abril, en el Teatro Rosalía de Castro a partir de las 20:30 horas. El concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, presentó la gala junto a Fernando Dacosta, director de esta edición, Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Natividade González, diputada de Cultura de la Deputación de A Coruña, y Arantza Villar, presidenta de AAAG.

Deputación de A Coruña Estos son todos los premios del área de cultura de la Diputación de A Coruña para este 2025

La gala de entrega rendirá tributo a los diferentes oficios que conforman el mundo del teatro a través de un concepto que refleja la vida itinerante de los y de las artistas: las compañías de teatro de furgoneta.

La imagen de la furgoneta, que protagoniza el cartel de esta 29ª edición de los Premios María Casares firmado por Sonia García, ilustra desde la contemporaneidad el concepto clásico de las compañías ambulantes.

El equipo artístico

Dacosta dirigirá un elenco formado por seis actores de la compañía Sarabela Teatro: Elena Seijo, Sabela Gago, Belén Constenla, Josito Porto, Fernando González y Víctor Mosqueira.

Vadim Yuknevich se encargará de poner la música, mientras que el vestuario correrá a cargo de Tegra y Lele.

José Bayón y Rubén Dobaño son los encargados de poner la luz y el sonido y Héctor Martínez ejercerá como auxiliar de dirección.

Marta Horjales asume la producción ejecutiva de estos premios.

La gala se podrá seguir a través del canal de Youtube de los Premios María Casares a partir das 20:30 horas.

Recuerdo a Xabier Deive

El acto Xabier Deive, fallecido en julio del año pasado, recibirá a título póstumo el Premio de Honra Marisa Soto para celebrar su trayectoria. Deive, un rostro bien conocido para el público gallego, antes de iniciar su trayectoria como actor, ejerció como técnico y conoció a la perfección los estamentos del sector teatral.

Además, fue el presidente de la AAAG entre 2019 y 2021, años especialmente complejos para el oficio a causa de la pandemia. Durante la gala, también se leerá el o Manifesto Galego do Día Mundial do Teatro que en este 2025 firma la periodista Belén Regueira, decana del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

17 espectáculos finalistas

En este 2025, un total de 17 espectáculos aspiran a conquistar los Premios María Casares.

Sarabela Teatro optará a 14 galardones por la obra O dragón de ouro.

ButacaZero y su obra Iribarne aspira a 12 premios. Esta obra competirá por el premio a mejor espectáculo junto a Go Home, de Etiqueta Negra.

Os actos e as profecías, obra con la que el Centro Dramático ha celebrado su cuarenta aniversario, peleará en cuatro categorías como también lo hará en idéntico número de apartados As gardiás ou o nó do tecelán, montaje con la que regresó Teatro de Nigures a la producción escénica.

Cinco piezas aspiran a dos premios: Monstros, de Producións Teatráis Excéntricas; O mundo está roto pero pódese camiñar, de Contraproducións; Eu, fraude!, de Paula Pier; Non pasarán e PUM! PUM! Quen hai?, ambas de Ártika Cía.

Nada se sabe, coproducción de Culturactiva con el Centro Dramático Galego, aspira a un galardón, como también Apaga o Candil, de Contraproducións; Sobre o extravío ou a arte de perderse, de Furia Sotelo y Rogelio III (La fête) de Assircópatas, que se disputará el premio al mejor espectáculo infantil con los ya citados Monstros, O mundo está roto pero pódese camiñar y Pum! Pum! Quen hai?.

Por último, tres obras son finalistas en el apartado de espectáculo de títeres, objetos y figura animadas: Os contos do Lobicán, de Redrum Teatro; Moby Dick, de Pedras de Cartón, y Gaia Baba, a meiga, de Nauta Teatro.