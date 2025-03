El Globo de Betanzos (A Coruña): una pasión personal y colectiva, un patrimonio cultural

Si hay un hecho, un acto y a la vez una tradición que une a los betanceiros por encima de sus diferencias ideológicas o políticas, ese es su Globo, el aerostato de papel no tripulado que desde hace un siglo y medio se lanza al cielo de Betanzos (A Coruña) cada año en la noche del 16 al 17 de agosto.

Los vecinos se han echado a la calle para protestar cuando el lanzamiento del Globo ha sido ocasionalmente cancelado, una situación que ha llegado a enfrentar también a la Corporación respecto a un asunto, el Globo, en el que por lo general hay unanimidad y consenso. Ahora la longeva tradición vuelve a unir a betanceiros y betanceiras, y a las fuerzas políticas, en su camino para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial por parte de la Xunta de Galicia.

El proceso está en marcha desde finales de febrero con la aprobación en el Pleno de Betanzos de la solicitud a la administración gallega de abrir el procedimiento para declarar BIC al Globo, a propuesta del Gobierno municipal socialista. El acuerdo fue apoyado por todos los grupos. Pero los orígenes de esta iniciativa se pueden vincular, por un lado, a la constitución de la Fundación Globo de San Roque en 2021 y, por otra parte y de forma más sentimental, al fuerte vínculo que la población de Betanzos tiene con su querido aerostato.

La alcaldesa, María Barral, también presidenta de la fundación que ampara la tradición y la trascendencia del Globo, es la primera en resaltar su poder de "unión" colectiva. "Supera cualquier discrepancia en otros temas. Para los betanceiros el Globo tiene un componente emocional muy difícil de explicar, y quizá de comprender, para quienes no son betanceiros, y que es importantísimo".

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, en la presentación de la campaña turística de Betanzos en una edición de Fitur. Concello de Betanzos

"Todos los años escucho lo mismo, que no deja de ser un globo de papel que se infla y se eleva al cielo", sigue la regidora. "Pero para nosotros es un sentimiento, una emoción, una pasión que marca el año. Si hay algún problema, como que el viento lo rompe, o cuando no ha podido ser lanzado, el dolor y la pena que sentimos es muy grande".

150 años y una emoción de todos

El azul, el negro, el rojo, el verde y el amarillo son los colores tradicionales del Globo. Juntos se combinan en el número 150 que da imagen al aniversario especial que la tradición celebrará este 2025, un diseño gráfico elaborado por Luis Galán que en el interior de los dígitos contiene las galerías betanceiras, la plaza del Campo o la torre de Santo Domingo.

Que el próximo verano se cumplan 150 años desde que Claudino Pita Pandelo se encargó de lanzar el famoso globo, algo que han hecho sus sucesores después, ha motivado la solicitud de declaración BIC por parte del Concello y de la fundación. "Hubo intención de pedirla antes, pero ocurrieron vicisitudes y no fue el momento adecuado. Con la creación de la fundación y el 150 aniversario creímos que sí ya era el momento", aclara la alcaldesa.

¿Qué supondrá que el Globo sea un BIC inmaterial? "En la práctica, la tradición no cambiará mucho o nada, pero sí supone una forma de garantizar su permanencia, de que en el futuro, con otros corporaciones y con otros miembros en la fundación, se mantenga el compromiso de continuar con la tradición tal y como se ha desarrollado hasta estos días. No solo será un sentimiento sino también una obligación de mantenerlo como se ha conservado, sin depender de qué miembros de la familia Pita sean responsables del Globo", destaca María Barral.

La familia Pita no ha respondido a las llamadas de Quincemil para compartir la relevancia que conlleva la declaración BIC del Globo. La Asociación Lar de Unta llevó a cabo en 2023, cuando la fundación (integrada por representantes del Concello y de los Pita) informó de que el aerostato no se iba a lanzar por falta de tiempo, la creación de un globo mucho más pequeño con la intención de elevarlo al cielo aquel 16 de agosto. El Globiño fue lanzado y congregó a más de 2.000 betanceiros ante la iglesia de Santiago.

"Cos Caneiros, os nosos ríos, o viño, a comida... o Globo é parte desa acumulación patrimonial material e inmaterial que ten Betanzos. É algo que da personalidade a Betanzos e do que estamos moi orgullosos", destaca el presidente de Lar de Unta, Xabier Doporto.

Ese sentimiento es compartido por la mayoría de los betanceiros y betanceiras, que desde que tienen memoria recuerdan haber asistido a no pocos lanzamientos del Globo. Es el caso de Juan Gómez, quien además es presidente de la Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos. "No me he perdido ninguno desde que nací, incluso un año fui a verlo dos días después de una operación de apendicitis", recuerda.

Diseño de Luis Galán para el 150 aniversario del Globo de Betanzos.

"El Globo es algo que se lleva muy dentro. Es un símbolo que une a los habitantes de Betanzos, que nos da identidad propia, una alegría enorme. Quizá porque, como en otras fiestas, es un momento para compartir con la familia, los amigos y los vecinos, para vivir con los que están y para recordar a los que faltan", cree Gómez.

La solicitud BIC y el proceso

A partir de ahora, el proceso para la declaración BIC inmaterial pasará por una fase administrativa que certificará el Ayuntamiento para trasladar la solicitud a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta para su aprobación provisional y luego definitiva.

Los funcionarios municipales han dividido la solicitud en dos partes. En la primera se detalla la elaboración técnica del Globo, que explica su lanzamiento por el calentamiento del aire contenido en la envoltura y recoge características sobre sus dimensiones y peso. La segunda parte repasa la historia del Globo, con referencias que datan de antes del primer lanzamiento de Claudino Pita, en 1814, 1834, 1846 y 1868, y acontecimientos que acompañaron a su vuelo a lo largo del siglo XX.

"Creemos que la Xunta tratará la petición con cariño. Esperemos que no tarde mucho en iniciarse el proceso. Nos gustaría que antes de que acabe el año estuviese finalizado", confía María Barral.