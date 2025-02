El congreso Lo que de verdad importa se celebrará en A Coruña el 21 de marzo

A Coruña acogerá el 21 de marzo la XVI edición del Congreso Lo Que De Verdad Importa con tres historias de superación, emprendimiento y solidaridad a través de los testimonios de Antonio Espinosa, premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2024; Fabiola Martínez, presidenta de la Fundación Kike Osborne; y la deportista paralímpica Eva Moral.

Este proyecto tiene como impulsores principales a Telefónica, CaixaBank e Imagin; como socio fundador a Fundación AXA; y como partners en seguridad vial a Gonvarri Industries y Fundación Gestamp.

La edición de A Coruña cuenta, además, con Fundación María José Jove como partner fundador y con Palexco, Fundación San Rafael y Vegalsa-Eroski como colaboradores.

La inscripción para asistir al congreso, del que Felipa Jove es presidenta de honor, está abierta desde hoy en la web.

Los ponentes

Eva Moral ha sido diploma paralímpico en triatlón en París 2024, poco después de ser madre. Tras un accidente de bicicleta hace 8 años, Eva supo que nunca más podría mover sus piernas, pero esto no le ha impedido seguir compitiendo. La triatleta, medalla de bronce en Tokio 2021, lleva tatuada en su muñeca derecha la frase "Never give up".

Fabiola Martínez se ha convertido en una referencia para las familias de personas con discapacidad gracias a su labor como presidenta de la Fundación Kike Osborne. Además, ha publicado recientemente Cuando el silencio no es una opción: Lo que nunca conté, una historia sobre la importancia de la resiliencia y el valor de enfrentarse a los propios miedos para sanar las heridas del pasado.

Antonio Espinosa es el cofundador y CEO de AUARA, la primera empresa social española que reinvierte el 100% de sus dividendos en el desarrollo de proyectos de acceso a agua potable, así como cofundador y CEO de LIUX, la startup enfocada a la movilidad sostenible. El pasado 2024 le fue otorgado el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa.