Mueren tres miembros de una familia, uno de ellos menor, en un accidente en Ribadeo (Lugo)

Tres personas, miembros de una misma familia, han fallecido este lunes en un accidente de tráfico en Ribadeo. Los fallecidos son el padre, la madre y también un menor de edad, que sufrieron una salida de vía en la A-8. Otra persona, de la misma familia, resultó herida y evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital de Lugo.

El siniestro se produjo en el kilómetro 512, a la altura de Vilaframil, en Ribadeo sentido Begonte. Varios particulares alertaron al 112, avisando de que un turismo se había salido de la vía y se había estrellado contra la columna de un viaducto.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Barreiros, además de Policía Local, Protección Civil y el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Una vez allí, constataron inicialmente el fallecimiento de dos personas, informando de otras dos heridas. Una de ellas, menor de edad, estaba inconsciente y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por reanimarla, finalmente acabó falleciendo.