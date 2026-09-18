El incendio forestal de Quiroga (Lugo) queda controlado tras arrasar 460 hectáreas

El incendio forestal de Quiroga se encuentra controlado desde las 21:00 horas de este viernes, tal y como apunta la consellería do Medio Rural, que cifra en 460 hectáreas la superficie afectada.

El fuego se inició a las 15:25 horas del pasado martes y, desde entonces, numerosos efectivos por tierra y aire tanto de la Xunta de Galicia como del Gobierno central han trabajado en el lugar para sofocar las llamas.

El incendio afectó principalmente a la parroquia de Pacios da Serra y, debido a la proximidad de las llamas a núcleos de población de Casal do Vello, As Barxas y Penarrubia, fue necesario declarar la situación 2 el pasado miércoles. Esa misma noche quedó desactivada.

La consellería de Medio Rural recuerda en un comunicado que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para informar de incendios forestales, así como la app ALume.