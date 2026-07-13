El incendio de Ribas de Sil (Lugo) afecta a unas 140 hectáreas: recuperada la circulación ferroviaria

Vista del fuego en el Miradoiro do Alto da Picota, a 22 de agosto de 2025, en Os Peares, Ourense Gustavo de la Paz - Europa Press

El incendio declarado en Ribas de Sil (Lugo) en la tarde del sábado, que ya alcanza las 100 hectáreas calcinadas, ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria y a realizar un corte de tensión. Mientras, la Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado el fuego de los municipios limítrofes Vimianzo y Laxe (A Coruña), con 200 hectáreas afectadas.

El fuego en el municipio lucense permanece activo desde 18:22 horas del sábado y según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de alrededor de 140 hectáreas.

En este incendio fue necesario declarar la Situación 2, como medida preventiva, debido a su proximidad al núcleo de Chenzas. Esta situación operativa quedó desactivada en la madrugada del domingo. Para la extinción de este incendio se han movilizado, hasta el momento y de forma acumulada, 7 técnicos, 30 agentes, 41 brigadas, 31 motobombas, 4 palas excavadoras, 9 helicópteros y 8 aviones.

Respecto al corte ferroviario, esta mañana se ha restablecido la circulación, después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comunicase este domingo en torno a las 19:15 horas que la circulación quedaba paralizada "por incendio próximo a las vías" entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil).

Tras extinguirse el incendio, se restablece la tensión y la circulación con normalidad. https://t.co/OZLJYYAepb — INFOAdif (@InfoAdif) July 12, 2026

Como consecuencia, se vieron afectados trenes de larga distancia (LD) y media distancia (MD) que quedaron detenidos en las estaciones. Además, un Alvia que realiza el trayecto León-Ourense quedó suprimido en Ponferrada y todos los viajeros fueron encaminados por carretera a su destino.

La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Asimismo, también está disponible para su descarga ALume, la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito (900 815 085) para denunciar cualquier actividad delictiva relacionada con incendios de la que se tenga sospecha o conocimiento. Del mismo modo, toda la información actualizada sobre los incendios forestales que alcancen las 20 hectáreas podrá consultarse en la cuenta oficial de X: @incendios085.