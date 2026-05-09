Protestas en Lugo contra Elena Candia en sus primeras 48 horas como alcaldesa

Concentración a favor de Palestina, frente a O Vello Cárcere, a 9 de mayo de 2026, en Lugo

Las primeras decisiones de Elena Candia como nueva alcaldesa de Lugo ya han provocado las primeras protestas en la ciudad. Centenares de personas se movilizaron este sábado contra la retirada de una bandera palestina del balcón del centro cultural O Vello Cárcere, una decisión adoptada apenas unas horas después de prosperar la moción de censura que convirtió a Candia en regidora.

La convocatoria, promovida por Lugo por Palestina, reunió a los manifestantes frente a las puertas de este edificio público, donde corearon consignas contra el nuevo gobierno local. Además, colgaron de forma simbólica una bandera palestina junto a la entrada y pegaron carteles críticos con Candia en las ventanas del inmueble.

"Es el hecho de que sea la primera medida lo que lo hace más grave", explica a Europa Press uno de los organizadores, Simón García, quien ha sido encargado de leer el manifiesto. El también miembro de la Coordinadora da Mocidade Socialista critica el "descaro" e "insensibilidad" que, a su entender, ha mostrado Candia.

La bandera fue colocada en 2024

A la concentración acudió también el exteniente de alcalde, Rubén Arroxo, quien alertó de lo sucedido a través de sus redes sociales. Fue precisamente él quien colocó la bandera en enero de 2024 cuando ejercía como alcalde en funciones, entre la renuncia de la socialista Lara Méndez y la toma de posesión de Paula Alvarellos.

Arroxo colocó la bandera amparado en un acuerdo plenario en el que el PP se abstuvo. Según las explicaciones que recibió entonces Lugo por Palestina, no pudo instalarse en el propio edificio del Ayuntamiento debido a la Ley de Banderas, explica García.

"Vamos a hacer lo posible porque la bandera vuelva: o por las buenas o las malas", ha advertido la plataforma ciudadana, que prepara además una crítica formal contra el Ayuntamiento por estos hechos.

El manifiesto considera que la retirada resulta "especialmente reprobable" en unos días en los que "está en peligro" la vida de Saif Abukheshek y Thiago Ávila, integrantes de la Flotilla rumbo a Gaza "mantenidos ilegalmente en prisión" por Israel. Precisamente, este sábado el Gobierno de España informó de que el primero de ellos será liberado "en las próximas horas".