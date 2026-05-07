Lugo reacciona a su nueva alcaldesa: del "nunca trapicheé" a "el mercadeo de una tránsfuga"

Lugo vivió este jueves una de las jornadas políticas más tensas de los últimos años. La moción de censura presentada por el Partido Popular salió adelante y convirtió a Elena Candia en la nueva alcaldesa de la ciudad gracias al apoyo de la concejala no adscrita María Reigosa, exintegrante del PSOE.

La sesión plenaria, celebrada entre protestas en el exterior del Ayuntamiento y con un amplio dispositivo policial, permitió al PP recuperar el bastón de mando municipal casi tres décadas después. La votación terminó con 13 apoyos favorables frente a los 12 votos del bipartito formado por PSOE y BNG.

El PP defiende su legitimidad

Durante su intervención, Candia defendió la legitimidad de la moción de censura y aseguró que "otro Lugo es posible", reivindicando que el PP fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023. La nueva alcaldesa prometió un gobierno "para todos" y aseguró que trabajará "sin rencor" y con voluntad de diálogo.

La líder popular también rechazó las acusaciones lanzadas desde la oposición durante los últimos días. "Nunca trapicheé, ni trapicheo, ni trapichearé", afirmó en su discurso de investidura, en el que insistió en que su objetivo será impulsar proyectos para la ciudad y mejorar la gestión municipal.

El pleno estuvo marcado por la elevada tensión política y emocional. A las puertas del consistorio se concentraron cientos de personas para protestar contra la moción de censura, mientras dirigentes populares llegados desde distintos puntos de Galicia respaldaban a Candia. Entre ellos se encontraba la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, que defendió que la nueva regidora es la "alcaldesa legítima" de Lugo.

Prado también lamentó el clima vivido durante la jornada y denunció una "escalada de violencia" en los días previos al pleno. Según explicó el PP, varios manifestantes rompieron el cordón policial instalado en el exterior del Ayuntamiento y algunos dirigentes populares fueron increpados durante la concentración.

La contundencia del PSOE y BNG

Desde las filas socialistas y nacionalistas las críticas fueron contundentes. La exalcaldesa y actual viceportavoz parlamentaria del PSOE gallego, Lara Méndez, calificó la jornada como "la historia más oscura de los últimos años en Lugo" y acusó a Candia de alcanzar el poder mediante "el mercadeo de una tránsfuga". También defendió que la ciudadanía había apostado en las urnas por un gobierno progresista en la ciudad.

El ya exalcalde, Miguel Fernández, sostuvo que la moción supone una "traición" a la voluntad popular y criticó que el PP aprovechase la situación interna vivida por el PSOE tras el fallecimiento de varios concejales socialistas durante el mandato.

En una línea similar se expresó el portavoz nacionalista Rubén Arroxo, que cargó contra el acuerdo alcanzado entre el PP y María Reigosa y acusó a sus impulsores de generar "crispación e inestabilidad" en la ciudad.

Ferraz reprocha la maniobra a Feijoo

La polémica también llegó al ámbito estatal. La dirección federal del PSOE cargó contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por permitir que los populares recuperasen la Alcaldía de Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga.

Desde Ferraz acusaron al PP de "comprar voluntades" y de incumplir incluso sus propios estatutos internos en materia de transfuguismo. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, aseguró además que la operación política se construyó "sobre la muerte de tres ediles socialistas" y advirtió de que serán las elecciones municipales de 2027 las que "pongan a cada uno en su lugar".

La cuarta alcaldesa en una legislatura

Tras prosperar la moción de censura, los concejales de PSOE y BNG abandonaron el salón de plenos mientras María Reigosa pasaba a ocupar asiento junto al grupo popular. La sesión terminó con Elena Candia recibiendo el bastón de mando y convirtiéndose en la cuarta persona en ocupar la Alcaldía de Lugo en lo que va de mandato.