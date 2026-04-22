Reigosa niega que se presente a la plaza polémica de Lugo tras firmar la moción de censura con el PP

La moción de censura en Lugo sigue elevando la tensión política. La exconcejal socialista María Reigosa ha salido al paso de las acusaciones del PSOE y el BNG asegurando que no se presentará a la plaza pública que ambos partidos vinculan con su apoyo al PP, una decisión que, insiste, responde únicamente a la situación de la ciudad.

En una comparecencia junto a la líder popular Elena Candia, Reigosa fue tajante al desmentir cualquier interés personal. "Quiero decirlo muy claro: no me voy a presentar", afirmó, rechazando de plano las sospechas sobre un posible beneficio laboral.

La edil subrayó que se trata de "informaciones falsas" sobre "una supuesta plaza creada a medida", y aclaró que ese puesto "no es nuevo", sino que forma parte de un proceso administrativo iniciado hace más de un año.

Además, detalló que la vacante fue convocada en varias ocasiones sin éxito y en igualdad de condiciones en distintas provincias.

"Las condiciones incluso supondrían la igualdad o el empeoramiento respecto a mi situación actual", explicó, reforzando su argumento de que no existe incentivo personal detrás de su decisión.

Defiende la legitimidad de la moción de censura

La concejala defendió también la legitimidad de la moción de censura, que calificó como un mecanismo "plenamente constitucional" ante un gobierno que, a su juicio, no está funcionando.

"Lugo es una ciudad parada, con un ejecutivo incapaz de dar respuesta a los problemas del día a día", sostuvo, justificando así su cambio de posición política.

Reigosa recordó que abandonó el PSOE por "discrepancias" en la forma de entender la gestión pública y lamentó el clima generado en los últimos días.

"Los ataques e insultos no deberían tener cabida en la vida pública", afirmó. También reveló haber recibido "presiones" para que no firmase la moción, incluyendo llamadas en las que se le pedía reconsiderar su decisión.

Su papel, pendiente

Por su parte, Elena Candia evitó concretar el reparto de responsabilidades en el futuro gobierno local, a la espera de que prospere la moción, pero dejó claro que cuenta con Reigosa.

"Estoy segura de que trabajaremos codo con codo", afirmó, destacando que todos los concejales del nuevo bloque tendrán un papel. "Somos 13 y todos somos importantes", añadió.