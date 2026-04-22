Lugo (A Coruña) pasará a manos del PP: registrada la moción de censura para investir a Elena Candia

El escenario político en Lugo da un giro decisivo. La moción de censura contra el gobierno municipal formado por el PSOE y el BNG ha sido finalmente registrada, abriendo la puerta a un cambio histórico en la Alcaldía tras más de dos décadas bajo liderazgo socialista.

El movimiento ha sido impulsado por el Partido Popular, con Elena Candia al frente, que suma sus concejales al respaldo de la edil no adscrita María Reigosa. De hecho, Candia y Reigosa comparecerán este mismo miércoles para explicar el pacto en un hotel lucense.

Esta suma permite alcanzar la mayoría necesaria para desbancar al actual alcalde, Miguel Fernández, y cambiar el rumbo del Ayuntamiento en pleno mandato.

Reigosa, la pieza clave de la jugada de los populares

La clave de la operación está en la trayectoria reciente de Reigosa. La concejala abandonó el grupo socialista y el gobierno local en 2025, tras una etapa marcada por discrepancias internas.

Primero surgieron problemas relacionados con la compatibilidad de sus responsabilidades profesionales con el área que gestionaba, y posteriormente se intensificaron las diferencias políticas con el ejecutivo, lo que la llevó a romper la disciplina de voto y a dejar el PSOE, pasando a ser no adscrita.

Este episodio dejó al gobierno en minoría y abrió una grieta que ha ido agrandándose con el paso de los meses.

Tres fallecimientos y una dimisión en la lista del PSOE

La situación se ha visto agravada por un contexto especialmente duro para el grupo socialista, marcado por el fallecimiento de tres personas vinculadas a su lista electoral durante la legislatura, lo que ha impactado en la estabilidad del equipo, entre ellas Paula Alvarellos, que ostentaba el bastón de mando. También fallecieron Olga López y Pablo Permuy.

A ello se suma que al inicio del mandato dimitió la entonces alcaldesa Lara Méndez, lo que obligó a una reconfiguración del gobierno local y situó a Miguel Fernández al frente del Ayuntamiento en un escenario ya complejo.

Desde el entorno socialista sostienen que la moción responde a intereses partidistas y no a una necesidad de la ciudad, mientras que el PP defiende que el paso dado busca desbloquear la situación municipal. Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego ha criticado con dureza la operación, cuestionando su legitimidad.

Fin a 25 años de mandatos socialistas

Con la moción ya registrada, el futuro político de Lugo queda ahora pendiente del pleno en el que se votará el relevo en la Alcaldía. Si prospera, la ciudad pondrá fin a una etapa de cerca de 25 años de gobiernos socialistas en medio de una de las mayores crisis políticas recientes del Ayuntamiento.