Tercer fallecimiento en la lista del PSOE de Lugo: luto por Olga López tras una larga enfermedad

El Ayuntamiento de Lugo atraviesa nuevamente días de duelo tras el fallecimiento, en la tarde de este lunes, de Olga López Racamonde, responsable de Benestar Social en el gobierno local.

La concejala, que permanecía ingresada desde hace semanas en el hospital, no logró superar la enfermedad que padecía desde hace varios años.

Nacida en Lugo en 1970, López Racamonde desarrolló su carrera como matrona y docente en la Escola de Enfermería antes de dar el salto a la política municipal. Formó parte de la corporación desde 2019, asumiendo competencias en el área social, donde centró gran parte de su labor pública.

A pesar del diagnóstico de cáncer recibido en 2022, continuó vinculada a sus responsabilidades institucionales durante el proceso de tratamiento. Ya no pudo acudir al último pleno.

Tres días de luto

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en señal de respeto y reconocimiento a su figura. Mientras, el grupo socialista deberá reorganizar su representación en el pleno municipal tras una nueva baja que marca profundamente la legislatura.

Tercer fallecimiento de la lista

La pérdida de Olga López es la tercera de la lista que concurrió en 2023 a los comicios locales en la ciudad lucense en la lista del PSOE. Previamente, en 2025, fallecieron la alcaldesa Paula Alvarellos y el edil Pablo Permuy.