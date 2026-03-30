Miguel Tomé, hijo del alcalde José Tomé, toma posesión como concelleiro en Monforte (Lugo)

Miguel Tomé toma posesión del acta de concejal en un pleno de Monforte presidido por su padre, José Tomé Europa Press - Concello de Monforte

Miguel Tomé (PSOE) ha tomado posesión esta tarde de lunes como concelleiro en Monforte de Lemos (Lugo), en donde su padre, José Tomé, es el alcalde y gobierna como no adscrito con el apoyo del PSOE, tras la denuncia contra él por acoso sexual presentada por una mujer. A finales de 2025, dimitió de su cargo como presidente de la Diputación de Lugo.

Según informa Europa Press, este lunes pasadas las 20:00 horas, Miguel Tomé ha prometido su cargo en pleno municipal.

Lo hace cogiendo el acta que dejó vacante en noviembre Margarita López Rodríguez, exconcelleira de Igualdade que presentó su renuncia en el pleno hace meses. José Tomé ha dado la "enhorabuena" a su hijo y le ha informado de que ya puede ejercer desde ese momento "en pleno derecho" como edil.

Miguel Tomé ya fue concejal en el anterior mandato en este municipio. Ocupó el número cuatro de la candidatura del PSdeG al Parlamento de Galicia por la provincia de Lugo, aunque no consiguió escaño, por detrás del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro; de la responsable de Organización, Lara Méndez; y de la exalcaldesa de Trabada Mayra García.

En concreto, la que era edil de Igualdade presentó su renuncia en su día alegando motivos personales y agradeciendo al alcalde y a sus compañeros de equipo la "confianza".

El PP pide la dimisión de José Tomé

Por su parte, la portavoz municipal del PP, Katy Varela, ha vuelto a reclamar este lunes la dimisión del regidor, ya que considera su permanencia en el cargo "insostenible e indigna" después de que Fiscalía haya interpuesto una querella contra el regidor.

Censura que "su continuidad en la alcaldía es un insulto a todos los monfortinos". Acusa a José Tomé de "comprar" a todos los concejales del PSOE con "una subida de 50 euros en las dietas" para "garantizar que le aprobaban el decreto de la vergüenza y así ponerse el salario máximo que permite la ley".

Durante el pleno, el portavoz municipal del BNG, Emilio Sánchez, le ha deseado "suerte" y aciertos a Miguel Tomé en su nuevo cargo.