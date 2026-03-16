Una salida de vía en Barreiros y el vuelco de un camión en Pol (Lugo) se saldan con dos heridos

Un conductor ha tenido que ser liberado en la mañana de este lunes en Barreiros (Lugo) tras resultar herido al salirse de la vía y quedar atrapado dentro de su vehículo. Según informa Europa Press en base al 112 Galicia, los hechos ocurrieron minutos después de las 06:00 horas y fue el propio sistema de emergencias eCall del coche el que avisó del siniestro.

En concreto, el accidente ocurrió en el punto kilométrico 519 de la A-8, a su paso por San Miguel de Reinante, en Barreiros. El propio conductor pudo hablar con el 112 y dijo que estaba atrapado y herido.

Por ello, se informó a los Bomberos de Barreiros y a la Guardia Civil de Tráfico, siendo necesario el uso de material de excarcelación para liberar al único ocupante del coche.

Finalmente, los servicios sanitarios trasladaron al hospital al varón, que se encontraba consciente, aunque presentaba varias posibles fracturas.

Accidente en Pol

También en la mañana de este lunes en la provincia de Lugo ha resultado herido el conductor de un camión tras volcar el vehículo pesado que conducía en la LU-P-1611, a su paso por la parroquia de Silva, en Pol.

El camión quedó atravesado en la calzada y bloqueó la vía. Fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press han ratificado que fue un particular el que dio el aviso sobre las 10.35 horas y que se movilizaron efectivos de Urxencias Sanitarias, de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil, así como de los bomberos de Vilalba.