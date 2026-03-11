Detienen en Portugal a un fugado de una cárcel de Lugo tras no regresar de permiso

La investigación del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela ha permitido la detención de un hombre que se había dado a la fuga durante un permiso de la prisión de Lugo en la que estaba interno.

Según han informado fuentes policiales y recoge Europa Press, el hombre no había regresado al centro penitenciario tras un permiso ordinario y los agentes descubrieron que se desplazaba puntualmente a la ciudad de Vigo.

Las gestiones realizadas permitieron constatar que el prófugo estaba residiendo en la ciudad portuguesa de Oporto para eludir el control de las autoridades españolas.

Además de haberse fugado durante el permiso, al sospechoso le constan tres órdenes de búsqueda y detención emitidas por juzgados de la provincia de Málaga, todas ellas en vigor.

Una vez recopilada y verificada la información operativa, los agentes de la Policía Nacional solicitaron la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

Gracias a esta medida el pasado mes de enero el fugitivo fue detenido en territorio portugués por la Brigada de Prevención Criminal de la División de Investigación Criminal de la Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal.

Posteriormente, y en aplicación de los mecanismos de cooperación policial internacional, las autoridades portuguesas entregaron al detenido a agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de la Comisaría Conjunta de Caya-Elvas, en la provincia de Badajoz.

Tras pasar a disposición judicial, el arrestado fue reingresado el día 4 de febrero en la prisión de Lugo, a la cual no había regresado tras el permiso ordinario.