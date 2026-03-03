El PSOE gallego marca distancias con José Tomé tras la querella anunciada por la Fiscalía

José Tomé en la rueda de prensa donde anunció su salida del PSOE. Carlos Castro - Europa Press.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reaccionaron hoy ante la querella anunciada por la Fiscalía en el marco del caso José Tomé, reafirmando su compromiso con la transparencia y el respeto al proceso judicial.

Blanco aseguró que, en relación con el caso, "dentro del partido actuamos con absoluta rapidez y contundencia", y subrayó que "a partir de ahora hay que dejar que la justicia actúe".

Además, reafirmó que su formación política seguirá siempre al lado de las víctimas, como ocurre en todos los casos, y destacó la diferencia con otras formaciones, en clara alusión directa al Partido Popular.

Por su parte la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey indicó que no realizará más declaraciones sobre este asunto: "No voy a hacer comentarios sobre este tema, ya hice todos los que tenía que hacer", dijo.