El PPdeG pide a PSdeG y BNG asumir responsabilidades por mantener a Tomé como alcalde y diputado provincial

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha exigido al PSdeG y al BNG que "asuman responsabilidades" por "permitir" que José Tomé continúe como alcalde de Monforte de Lemos y como diputado no adscrito en la Diputación de Lugo.

Después de que este lunes trascendiese que la Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella contra Tomé por "un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública", Pazos Couñago ha subrayado que para gobernar en el municipio lucense cuenta "con el apoyo de los concejales socialistas", así como "de Besteiro".

En este punto, el portavoz popular ha cuestionado al PSOE y al BNG "qué van a hacer" ahora que "hay una denuncia en el ámbito judicial". "Nos preguntamos si van a seguir normalizando esta situación y apoyando públicamente a una persona acusada de presunto acoso sexual", ha aseverado el diputado popular.

Por todo ello, Alberto Pazos ha pedido "responsabilidades", tanto a José Tomé, a quien siguen "exigiendo la dimisión", como "para quien permite que siga ostentando los cargos, el PSOE y el BNG".

En esta línea, los diputados del PP de Lugo han anunciado este martes que no asistirán a la lectura del manifiesto con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, organizada por la Diputación y prevista para este viernes a las 10,30 horas.

"Mientras PSOE y BNG sigan blanqueando a José Tomé, manteniéndolo en sus cargos, incrementándole el salario y sosteniendo en sus puestos a quienes lo encubrieron, no participaremos de ese teatro", ha señalado la formación.

"Ni un minuto más" en los cargos

Mientras, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil, a preguntas de los medios tras la junta de portavoces, ha reiterado que José Tomé "no debe seguir ni un minuto más ni como alcalde ni como diputado provincial".

En esta línea, ha tachado de "gravísimo" lo que se supo "desde el principio" y ha reconocido que ahora se da "un paso más allá" con la apertura de diligencias por parte de Fiscalía.

"Creo que debería de presentar la dimisión de todos sus cargos, que es la posición que siempre mantenemos desde el BNG, sea quien sea. Fue Tomé y fue Villares, que en aquel momento estuvo cuatro meses sentado en el Consello de la Xunta con una denuncia en los juzgados", ha reprochado.

EL PSdeG defiende su actuación

Por su parte, la viceportavoz del PSdeG Elena Espinosa, cuestionada sobre si los concejales socialistas de Monforte deben seguir apoyando a Tomé, ha evitado pronunciarse, insistiendo en que los socialistas asumieron "responsabilidades desde el primer momento".

Así, ha reiterado que, tras la entrada del caso en el ámbito judicial, Ferraz paraliza el expediente abierto para "dejar que la justicia obre libremente".

En este contexto, ha reivindicado que el PSOE "no es el PPdeG ni el PP", poniendo como ejemplo que los populares "tuvieron escondida una denuncia por una posible agresión sexual contra el conselleiro do Mar" y que el PP de Madrid "mantiene al alcalde de Móstoles mientras señala y castiga a quien denuncia y apoya a la denunciante".