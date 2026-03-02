La Fiscalía de Lugo se querella contra José Tomé tras recibir una denuncia contra él por acoso sexual

La Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella contra el alcalde de Monforte y ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras recibir una denuncia particular contra él por acoso sexual. Los hechos se habrían cometido contra una mujer en septiembre de 2025.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública.

La Fiscalía considera que los hechos están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

Así, no es preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción.

Precisamente, hace menos de dos meses que varias mujeres que habían denunciado a Tomé por presuntos episodios de acoso sexual decidieron acudir a la Fiscalía para poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público.

De baja en el PSdeG

El alcalde de Monforte dejó de ser militante del PSdeG a finales del año pasado tras la denuncia por supuesto acoso sexual presentada por al menos seis mujeres contra él a través del canal interno del partido. Según esta denuncia, los principales cargos socialistas estarían al tanto de lo ocurrido.

Un día después de haber trascendido esta información y ante la amenaza del BNG de retirarle su "apoyo" al frente de la Diputación lucense, José Tomé anunció que dejaba el cargo, aunque conitnuó como diputado "no adscrito". El político, además, solicitó "la suspensión cautelar de militancia".

Tomé sigue al frente de la Alcaldía de Monforte como no adscrito y con el apoyo del grupo socialista. El 26 de enero, los concejales del PSdeG-PSOE votaron a favor de que cobrase como regidor tras haber dejado de percibir su sueldo como presidente de la Diputación de Lugo.

El decreto salió adelante con los nueve votos a favor de los integrantes del gobierno municipal y el voto en contra de toda la oposición: los cuatro concejales del PP, dos del Bloque Nacionalista Galego y el edil de Esperta Monforte.

Crisis en el PSdeG

Lo ocurrido con José Tomé generó una crisis en el PSdeG. El canal interno del PSOE recibió una denuncia contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, por presuntamente haber acosado laboralmente a una concejala que había denunciado un caso de acoso sexual contra un exedil.

Posteriormente, dos exconcejalas del Concello da Coruña registraron una denuncia interna por acoso laboral contra la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal, José Manuel Lage. La regidora señaló que estas acusaciones eran un "ajuste de cuentas" por no haber continuado en las listas.

Silvia Fraga, hasta entonces secretaria de Igualdade del PSdeG, presentó su renuncia. El cargo todavía no ha sido ocupado por otra persona, a falta de que la Ejecutiva del PSdeG proponga a la nueva persona que lo ocupe, que tendrá que ser ratificada por el Comité Nacional.

El PSdeG celebró a principios de enero su Comité Nacional, donde acordó realizar una conferencia feminista que todavía está sin fecha a la espera de que el PSOE organice la suya a nivel estatal.