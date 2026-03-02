El BNG reclama que Tomé deje de ser diputado provincial tras la querella de Fiscalía por acoso

El ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (i), y el secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro (2d), durante la celebración de un pleno Carlos Castro - Europa Press

El BNG ha reclamado al alcalde del Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que deje de ser diputado provincial (no adscrito).

En un comunicado recogido por Europa Press, señala que en su día el Bloque ya "forzó" la dimisión de Tomé como presidente de la Diputación, que ya no forma parte del gobierno provincial, y exigió "también desde el primer momento" su renuncia al acta de diputado provincial "por respeto a la persona denunciante, a la ciudadanía y a la política". "La querella de la Fiscalía, conocida hoy, reafirma nuestro posicionamiento también en este sentido", agrega.

Asimismo, el Bloque muestra su "apoyo total" a las víctimas en las decisiones que tomen. "Ante casos de acoso sexual, es fundamental respetar la voluntad y los tiempos de las víctimas y asegurar, desde las instituciones, que se dan las garantías necesarias para que, cuando lo consideren, acudan a los tribunales, como aconteció en este caso", concluye.

Nueva denuncia

El paso de la Fiscalía Provincial se produce tras haber recibido una denuncia particular por hechos "supuestamente delictivos" cometidos contra una mujer en septiembre de 2025.

Considera la Fiscalía que los hechos "están suficientemente determinados" y poseen "indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

Todo ello "sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción", informa el ministerio público.

El pasado mes de diciembre la dirección Federal del PSOE confirmó que había sido presentada una denuncia por presunto acoso sexual contra José Tomé a través del canal interno habilitado por el Partido Socialista para este tipo de casos.

Tras ello, José Tomé anunció que presentaría su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo pero mantendría el cargo de diputado provincial y de alcalde de Monforte, ambos como no adscrito.

Tomé, que pidió la suspensión de la militancia del PSOE, continúa como regidor pero con la condición de no adscrito. Para gobernar cuenta con el apoyo de los concejales socialistas en Monforte, que continúan en el gobierno local.

Precisamente, la semana pasada se conoció la renuncia al cargo de la concejala de Igualdad de este municipio lucense, que dejó su acta como edil, un cargo que ocupará el siguiente en la candidatura socialista, quien precisamente es el hijo de José Tomé, Miguel Tomé.