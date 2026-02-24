El hijo de José Tomé 'hereda' el acta de la edil de igualdad de Monforte (Lugo)

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Monforte (Lugo), Margarita López Rodríguez, ha presentado su renuncia en el pleno ordinario del mes de noviembre y el acta que deja vacante será asumida por Miguel Tomé, hijo del alcalde José Tomé.

En concreto, la que era edil de Igualdad presentó su renuncia en el pleno celebrado en la noche del lunes, en el que aseguró que se va "sabiendo que queda mucho por hacer" y agradeció al alcalde y a sus compañeros de equipo la "confianza", según recoge Europa Press.

"No dejo la lucha, no dejo los valores que me inculcó una madre que hoy tiene 91 años y me necesita física y emocionalmente a su lado. Solo cambio el lugar desde el que seguir defendiendo una sociedad más justa, más libre y más humana", aseguró para subrayar que lo seguirá haciendo desde el "PSOE", el partido que protagonizó "los mayores avances sociales" de todo tipo y, "en especial", "en materia de igualdad y violencia de género".

Por su parte, el alcalde agradeció su labor y señaló que la concejala tiene ahora una vida "familiar distinta" que le "impide dedicarse como le gustaría" a sus funciones. Además, ha dicho que, pese a su renuncia, seguirá trabajando y colaborando con el equipo de gobierno.

Con la renuncia de la concejala, la siguiente persona que ocupó la candidatura del PSOE en Monforte, encabezada por José Tomé, ahora fuera de las siglas socialistas tras la denuncia interna por acoso sexual presentada por una mujer contra él, es el hijo del actual alcalde, Miguel Tomé.

Miguel Tomé ya fue concejal en el anterior mandato en esta localidad y ocupó el número cuatro de la candidatura del PSdeG al Parlamento de Galicia por la provincia de Lugo, por detrás del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro; de la responsable de Organización, Lara Ménez; y de la exalcaldesa de Trabada, Mayra García.

Besteiro respeta la decisión

Preguntado al respecto, el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha limitado a trasladar su "máximo respeto por la decisión tomada" que, conforme ha indicado, se debe a "motivos personales".

En la actualidad, el alcalde José Tomé gobierna como no adscrito con el apoyo del resto de concejales del PSOE, con los que cuenta con mayoría absoluta.

Para el PP es "inaceptable"

Al respecto, en un comunicado remitido a los medios este lunes, el PP de Monforte ha calificado de "inaceptable" la actitud de Tomé, al que ven "dispuesto a llevarse por delante a quien sea" con tal de seguir al frente del Ayuntamiento "cobrando un sueldo del erario público" y "sin asumir las responsabilidades políticas que le corresponden por las acusaciones vertidas sobre él".

La portavoz del PP local, Katy Varela, ha asegurado que el PP siempre pidió la dimisión del alcalde y no de la concejala al considerar que "mientras siga pesando la sombra de la duda y continúe ostentando el cargo" no hay una "situación de normalidad" en el Consistorio.

Además, ha criticado que, en una situación como esta, sea el hijo del regidor quien vaya a entrar en la corporación. "Se está agravando la percepción pública del clientelismo y enchufismo, especialmente en un momento en el que el Ayuntamiento de Monforte está tan cuestionado por la gestión que José Tomé y el PSOE realizan de este caso".

Paula Prado ironiza con la "saga de feministas"

Este tema, además, ha saltado este martes en el Parlamento de Galicia. Así, con la renuncia como telón de fondo, la secretaria general del PPdeG y diputada autonómica, Paula Prado, no ha desaprovechado su intervención en un debate del Parlamento para subrayar lo que ha definido como "el nuevo feminismo" del PSOE, al tiempo que ha afeado al BNG acceder a "cogobernar" con socialistas en lo que califica de "pacto guarro".

"Lo tienen sobre sus espaldas. Hoy conocimos que la concejala de Igualdad del señor Tomé dimite. ¿Para qué? Para que entre su hijo. Una saga de feministas en el PSOE de Lugo y el PSOE de Monforte. Luego soy yo la que enlodo porque cuento estas cosas que no les gustan", ha dicho.

En esta coyuntura, la popular también ha echado en cara a los socialistas la "violación a una subordinada" por parte del ex jefe operativo de la Policía Nacional o la "contratación de prostitutas para empresas públicas" bajo el mandato del exministro José Luis Ábalos.

"Ahí está el nuevo feminismo del PSOE, que es muy defendible", ha ironizado.