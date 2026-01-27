Puente asegura que incidencias como la de ayer en Galicia por condiciones meteorológicas son "inevitables"

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que incidencias ferroviarias como la acontecida este pasado lunes en Monforte de Lemos (Lugo) a causa de las condiciones meteorológicas adversas actuales son "inevitables".

"Ayer hubo un impacto de una roca con la parte delantera de un Alvia que procedía de Barcelona, pero el maquinista llegó a su destino", ha explicado el titular del ramo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Al hilo, Puente ha detallado que el conductor al principio "creía que había impactado con un jabalí", pero al final se ha aclarado que era un desprendimiento de roca.

No significa que haya inseguridad

"En una situación de máxima alerta meteorológica en la que los trenes que discurren por tramos que tienen taludes, etcétera, pueden sufrir en condiciones extremas este tipo de situaciones", ha manifestado el ministro.

En este sentido, Puente ha añadido que en trazados como, por ejemplo, "el asturiano, el cántabro, o el gallego, o el mismo de Rodalies, en los que la naturaleza está en el propio entorno del diseño de la vía, que en circunstancias de estas características se produzca una caída de una roca a la vía o que se produzca algún desprendimiento es algo, lamentablemente, casi, casi inevitable".

"Pero no significa que haya inseguridad, de hecho, el incidente se saldó simple y llanamente con daños en la parte delantera del tren", ha subrayado.

Por otra parte, en cuanto a las cifras en este momento en el corredor gallego, el titular de la cartera de Transportes ha señalado que el hecho de haber colocado Santiago de Compostela en el entorno de las tres horas en relación con Madrid ha producido un "trasvase inmediato de usuarios del avión al tren". "Así es como se cambia el transporte y como se da más masa crítica al transporte sostenible", ha resaltado, concluyendo que lo que se tiene que hacer es "competir con el avión".

"Lo que tenemos que hacer es generar transportes que no produzcan emisiones, que sean seguros por supuesto y que sean también eficientes a la hora de comunicar unos territorios con otros", ha zanjado.