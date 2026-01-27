La borrasca Joseph golpea Lugo: un puente caído, carreteras cortadas y riesgo de crecida del Miño

El paso de la borrasca Joseph por Galicia está dejando incidencias en la provincia de Lugo. Desde la caída de un puente en Navia de Suarna y el cierre al tráfico de varias carreteras provinciales, hasta una prealerta por la posible subida del río Miño a su paso por la ciudad lucense.

Según ha informado la Diputación de Lugo en un comunicado, se trata de la LU-P-1701, que conecta Feira do Monte y Muimenta, donde se desbordó el agua a la altura del kilómetro nueve; la LU-P-0802, de Bengonte a Santalla y que está anegada al principio de la vía en el cruce con la N-VI; y la LU-P-3501 de Navia de Suarna al Alto do Restelo, por la caída del puente de Aceña.

De esta forma, los técnicos de la Diputación evalúan los daños del puente que se derrumbó en Navia, para poder encargar con urgencia las obras de reparación. Según detalló la Diputación, la caída se produjo en el tramo viejo de la carretera.

Durante la pasada noche, los técnicos registraron un total de 45 incidencias en la red de carreteras provinciales y la mayor parte de ellas estuvieron relacionadas con la caída de árboles, desprendimientos e inundaciones de viviendas. Además, hubo un accidente con un herido en la LU-P-1611, al caerle un árbol sobre el vehículo en el que viajaba.

La Diputación también mantiene desplegado el dispositivo contra las nevadas, que reforzará esta tarde ante las malas previsiones meteorológicas con 24 máquinas quitanieves, ocho vehículos de apoyo, ocho todoterrenos y 64 operarios.

En este sentido, recuerda que se mantiene activa la alerta amarilla por nieve en casi toda la provincia, donde la cota de nieve se sitúa entre los 600 y los 800 metros.

Prealerta por posible crecida del río Miño en Lugo

Por otro lado, el Centro de Control de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha informado este martes al Concello de Lugo de la activación de la fase de prealerta ante la posible crecida del río Miño a su paso por la ciudad de Lugo.

Según los datos registrados por la estación del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) N001, ubicada en el río Miño en Lugo, los niveles de agua han superado el umbral de prealerta, correspondiente al nivel naranja. La evolución de estos registros apunta a la probabilidad de que se produzcan situaciones significativas de crecida en las próximas horas.

De hecho, en numerosas zonas del entorno del Miño la crecida ya se ha notado, anegando los puntos habituales de desbordamiento. Uno de ellos es precisamente el Muíño de Olga, que está en obras para convertirse en un centro de interpretación fluvial dependiente de la USC, y donde los operarios trabajan a contrarreloj para retirar los enseres y maquinaria que pueden ser dañados por el agua.

Ante esta situación, desde el Área de Transición Ecológica se recomienda evitar el tránsito peatonal por el tramo del Paseo del Miño comprendido entre el Balneario de Lugo y el restaurante O Muíño, debido al aumento del caudal del río a su paso por la ciudad.

Pero no solo la ciudad de Lugo está en alerta, ya que varios concellos por los que pasa el Miño están también con problemas de inundaciones. El Club Fluvial de Begonte es uno de los afectados, así como numerosas carreteras locales que se están cortando por el agua acumulada, con casos en municipios como Guitiriz, Cospeito, Vilalba o Xermade, entre muchos otros.