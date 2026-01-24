Excarcelada una persona tras una colisión entre dos vehículos en Cervo (Lugo)

Una persona tuvo que ser excarcelada en la noche de ayer tras una colisión entre dos vehículos registrada en la carretera LU-P-1502, en el kilómetro 7, a su paso por la parroquia de San Ramón de Vilaestrofe, en el municipio de Cervo, en Lugo.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 22:10 horas, cuando un particular alertó de un accidente entre dos turismos con posibles personas heridas y atrapadas.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Viveiro y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron que se trataba de una colisión lateral y que la persona atrapada era la acompañante de uno de los vehículos implicados.

Para su liberación fue necesario emplear material de excarcelación, tras lo cual fue trasladada al hospital de referencia por los servicios sanitarios.