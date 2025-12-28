Fallece un ciclista en Foz (Lugo) mientras circulaba por una carretera

Un ciclista ha fallecido este mediodía en Foz (Lugo) mientras circulaba por la N-642. Según informa el 112 Galicia y recoge Europa Press, un particular alertó de que estaba tendido en un punto de la carretera; en concreto, en el kilómetro 29,5, a su paso por el lugar de Vilaronte.

La central de emergencias tuvo constancia de lo ocurrido a las 13:10 horas, cuando, en la llamada recibida, el particular informó de la situación del ciclista y de que varias personas le estaban practicando maniobras de reanimación.

A continuación, el 112 Galicia informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

En un primer momento, llegó a activarse un helicóptero medicalizado con base en Santiago; pero, finalmente, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del ciclista en el lugar.