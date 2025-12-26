La Policía Local de Lugo refuerza los controles y detecta a cinco conductores ebrios

La Policía Local de Lugo intensificó en los últimos días los controles de seguridad vial en distintos puntos de la ciudad, una actuación que permitió detectar a cinco conductores que circulaban tras consumir alcohol.

Las intervenciones se realizaron en calles como Lamas de Prado, Fonte dos Ranchos, Otero Pedrayo, Sierra de Ancares y Augas Férreas.

En cuatro de los casos, las pruebas de alcoholemia arrojaron tasas que oscilan entre 0,31 y 0,59 mg/L, lo que conllevó denuncias administrativas. Uno de los conductores se enfrenta a una sanción de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del carné, mientras que los otros tres fueron propuestos para multas de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos.

Además, otro conductor fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial al superar ampliamente la tasa permitida, con resultados de 0,81 y 0,83 mg/L, al exceder los 0,60 mg/L establecidos por la normativa penal.

La actividad policial incluyó también una intervención por un perro suelto en la vía pública en la Rúa Rof Codina, que cruzaba la calzada de forma reiterada, generando riesgo para el tráfico y para el propio animal.

Tras localizar al propietario, los agentes lo denunciaron por incumplir la Ley de Bienestar Animal, al no adoptar las medidas necesarias para evitar que el can accediese libremente a la calle.

Por último, los agentes prestaron auxilio urgente a una madre que había dejado las llaves dentro de su vivienda, quedando su bebé de apenas dos meses solo en el interior.

Ante la situación de emergencia, la patrulla procedió a abrir la puerta causando el menor daño posible, comprobando que el menor se encontraba en perfecto estado.