Una persona con diversidad funcional sale ilesa tras caer a un río en Samos (Lugo)
El hombre rechazó la ayuda sanitaria y regresó a su domicilio. El coche quedó en la zona, bajo un puente
Te puede interesar: Fallece el octogenario herido tras quedar atrapado debajo de una desbrozadora en Samos (Lugo)
Una persona en silla de ruedas ha salido ilesa tras caer a un río en Samos (Lugo), según ha informado a Europa Press el servicio de emergencias 112.
Del accidente, se tuvo conocimiento sobre las 23:00 horas tras alertar del siniestro, en la zona de Loureiro en la carretera que va de Lulle a San Román, en el citado municipio.
Desde el 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico, a Urxencias Sanitarias 061 y a los Bomberos de Sarria, que procedieron al rescate de la persona tras excarcelarlo del coche.
El hombre declinó recibir asistencia sanitaria y regresó a su domicilio mientras que el coche quedó en la zona, debajo de un puente.