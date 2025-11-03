La Audiencia de Lugo absuelve a un hombre acusado de abusar sexualmente de su prima menor

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto a un hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada de su prima menor de edad, al entender que las pruebas presentadas no permiten alcanzar una “convicción cierta y segura” sobre la realidad de los hechos denunciados.

En su fallo, los magistrados señalan que "surgen dudas fundadas sobre la realidad de los hechos o sobre que estos se desarrollasen tal y como sostiene la acusación", por lo que aplican el principio in dubio pro reo, que obliga a resolver las dudas en favor del acusado.

El tribunal también valora que la declaración exculpatoria del procesado, aunque breve, no presenta contradicciones ni resulta incompatible con el resto de pruebas practicadas, de modo que, al contrastarla con el testimonio de la víctima, no se considera menos consistente.

La Sala subraya además que la mayoría de los episodios relatados por la denunciante habrían ocurrido en presencia de posibles testigos directos, como otros familiares.

Sin embargo, estos no confirmaron haber observado tocamientos ni conductas de contenido sexual, limitándose en algún caso, como el de la madre de la menor, a afirmar que vio a su hija sentada sobre el acusado, sin detectar un comportamiento inapropiado.

Por su parte, otros testigos familiares, como la madre y la hermana del procesado, negaron directamente la versión de la denunciante.

La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).