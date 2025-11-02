El PSOE acusa a la Xunta de "clientelismo" en Lugo a través de las cuentas de Turismo de Galicia

La diputada socialista y secretaria de Organización del PSOE en Galicia, Lara Méndez, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de convertir la Axencia de Turismo de Galicia en la "chequera" de la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, a través de los presupuestos de 2026.

Según traslada la formación socialista y recoge Europa Press, durante la comparecencia del director de este organismo en el Parlamento, Méndez señaló que la agencia está apoyando con su presupuesto una estrategia de "clientelismo" que tiene como objetivo "comprar voluntades en Lugo y provincia con un fin electoral".

La parlamentaria del PSOE criticó que con cargo al presupuesto "va repartiendo dinero a diestro y siniestro por las parroquias, por las asociaciones y por los colectivos".

De esta forma, puso como ejemplos fiestas de disfraces que organiza "una panadería del ámbito familiar de una persona que fue en las listas de la señora Candia"; la contratación "de una orquesta para las fiestas de una parroquia a una consultora de ingeniería", y la construcción de "dos plazas de aparcamiento en un centro social".

"No criticamos que se financien fiestas de disfraces, ni campeonatos de dardos, o que se hagan obras en los centros sociales, pero no sé si le correspondería a la Axencia de Turismo", ironizó Méndez, que invitó a la Xunta a hacer una "reflexión" sobre el uso de este organismo.