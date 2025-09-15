Cinco brigadistas heridos mientras combatían el incendio activo en Barreiros (Lugo)

Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio que permanece activo en el municipio lucense de Barreiros, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Rural.

Todos ellos, de entre 24 y 29 años de edad, presentan quemaduras de diferente consideración y que "todos están conscientes".

Por su parte, informaciones sanitarias confirman que los cinco heridos están siendo atendidos en el Hospital Público de A Mariña y que se está "evaluando y planificando su posible traslado" a la unidad de quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Los cinco heridos son de la brigada helitransportada de Castromaior y trabajaban en el incendio que se declaró a las 16:15 horas de este domingo en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, del municipio de Barreiros.

El 061 recibió la alerta pasadas las 18:30 horas y trasladó al lugar una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, cuatro ambulancias de soporte vital básico, así como personal sanitario de los puntos de atención continuada de Ribadeo y de Mondoñedo.

En la extinción del fuego, que ya calcina más de 20 hectáreas y que ha logrado cruzar el cauce del río Masma, han trabajado dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, así como seis helicópteros y tres aviones durante las horas con luz. Además, en el punto se encuentran los efectivos de la Brif con base en Asturias.

Mientras la A-8 ya ha sido reabierta al tráfico, sigue cortada desde las 19:41 horas la carretera nacional N-634 sobre el punto kilométrico 577, a la altura de Vilamar, debido al intenso humo.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, se ha trasladado al punto de recepción de medios que luchan contra las llamas en Barreiros, según confirman fuentes de la Xunta.