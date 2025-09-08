Una de las detenidas en las protestas de La Vuelta en Galicia fue trasladada al hospital

Una de las personas detenidas en Monforte de Lemos durante las protestas, en concreto, la responsable comarcal del BNG Sur, Rosana Prieto, fue trasladada al hospital al presentar contusiones en todo el cuerpo causadas por la actuación de los agentes que la arrestaron, según relata a Europa Press.

Tras ser atendida en el hospital, regresó a dependencias policiales, donde fue puesta en libertad pasada la medianoche. Por el momento, no ha sido notificada de ningún avance respecto al caso.

La detención se produjo alrededor de 10 minutos después de que terminara la 15ª etapa de La Vuelta, cuando la manifestante se dirigía a su coche para abandonar el lugar. En base a su relato y a imágenes tomadas en el momento, no llevaba en las manos más que unas gafas de sol.

Entonces, un agente solicitó que se identificase, ante lo que ella asegura que no mostró oposición. Momentos después, varios policías procedieron a detenerla, mientras ella se quejaba del daño que le estaban haciendo al esposarla. En ese momento, personas que eran testigos de la escena gritaban la consigna "abuso de poder".

"[La detención] se trató de un ataque de ira y una violencia desproporcionada, ya que no hubo ninguna resistencia", valora. Tal y como sostiene, las heridas en el cuerpo fueron causadas durante el arresto.

En un primer momento, ya en la Comisaría, un médico y una enfermera de la unidad del Punto de Atención Continuada (PAC) fueron quienes le atendieron. Estos decidieron derivarla al hospital para que pudieran hacerle placas al presentar contusiones en todo el cuerpo. "Me duele mucho el costado izquierdo, desde el cuello hasta la cintura", apunta.

Horas más tarde, en el centro hospitalario decidieron darle el alta, con lo que volvió a dependencias policiales, donde estuvo detenida hasta pasada la medianoche, tras lo que pudo regresar a su casa.