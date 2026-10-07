Regueira pone en valor el potencial de la provincia de A Coruña como destino de turismo MICE

La provincia de A Coruña quiere ganar peso como destino para la celebración de congresos, reuniones, convenciones y viajes de incentivo. Su oferta se presentó este martes en Madrid durante un encuentro de Galicia MICE dirigido a profesionales y operadores especializados de este sector turístico.

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, participó en la cita organizada por OPC Galicia con la colaboración de los principales convention bureaux gallegos. Bajo el lema "A Coruña, un Camino al MICE", la jornada permitió mostrar la oferta disponible en Galicia y, especialmente, las posibilidades de la provincia coruñesa para captar nuevos eventos profesionales.

Regueira defendió este segmento como "unha oportunidade estratéxica para Galicia e, moi especialmente, para a provincia da Coruña", tanto por su repercusión económica como por su capacidad para atraer visitantes fuera de los períodos de mayor demanda turística.

"Falamos dun turismo que xera actividade económica, emprego e coñecemento, que conecta empresas e profesionais e que, ademais, contribúe de maneira moi importante á desestacionalización turística", señaló.

Una oferta que va más allá de los congresos

Durante la presentación se puso sobre la mesa la evolución del sector MICE gallego y la existencia de una oferta de hoteles, espacios para eventos, empresas y servicios especializados con capacidad para competir por la organización de encuentros profesionales.

El vicepresidente provincial considera que Galicia dispone de elementos suficientes para hacerse un hueco en este mercado. "Temos unha identidade propia, unha oferta turística de enorme calidade, gastronomía, patrimonio, natureza, infraestruturas e, sobre todo, profesionais capaces de organizar eventos de primeiro nivel", afirmó.

En el caso concreto de A Coruña, Regueira destacó las posibilidades que ofrece combinar la celebración de un congreso o una reunión de trabajo con experiencias en otros puntos de la provincia.

"A Coruña é unha cidade aberta ao Atlántico, dinámica, empresarial e universitaria, cunha provincia que permite complementar o encontro profesional con experiencias vinculadas ao territorio", explicó.

Precisamente, uno de los objetivos es conseguir que la repercusión de estos eventos no se limite a los recintos en los que se celebran. La intención es que los asistentes conozcan también otros recursos del territorio y consuman productos y servicios locales.

"Queremos que quen veña a Galicia por un congreso ou por un encontro profesional non se limite a coñecer unha cidade ou un espazo de reunión. Queremos que descubra un territorio, a súa cultura, a súa gastronomía e a súa xente", aseguró Regueira.

Captar eventos del mercado estatal

La presentación celebrada en Madrid buscó también acercar la oferta gallega a empresas y profesionales encargados de organizar este tipo de encuentros. "Queremos dicir ao mercado estatal que Galicia está preparada para acoller congresos, reunións, convencións e viaxes de incentivo, e que temos unha proposta propia que merece ser coñecida", señaló el vicepresidente.

Regueira incidió asimismo en la necesidad de que administraciones y sector privado trabajen conjuntamente para aumentar la capacidad de Galicia de captar eventos.

La Diputación, explicó, apuesta por hacerlo "desde la absoluta cooperación" entre administraciones, empresas, convention bureaux, universidades y profesionales. "Só así podemos facer medrar un sector que beneficia ao conxunto do territorio", añadió.

En la jornada participaron también representantes del sector MICE gallego y estatal, que abordaron la necesidad de reforzar esa colaboración para mejorar el posicionamiento de Galicia.

La acción promocional de Madrid se celebra cada dos años desde hace una década y en esta edición permitió presentar las propuestas del Convention Bureau de A Coruña, el Convention Bureau de Santiago y el Convention Bureau Rías Baixas, además de establecer contactos con operadores especializados del resto de España.