13 detenidos en A Coruña y Ferrol por facilitar nacionalidad a migrantes con pasaportes falsos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que presuntamente facilitaba de forma fraudulenta la obtención de la nacionalidad española a ciudadanos senegaleses mediante pasaportes manipulados, empadronamientos irregulares y documentación con la que simulaban vínculos familiares inexistentes.

La operación se ha saldado con 13 personas detenidas, 12 en Ferrol y una en A Coruña, además de tres registros domiciliarios. Durante las actuaciones, los agentes se incautaron de 24.000 euros en efectivo y 39 pasaportes falsificados.

La investigación comenzó después de que la Policía detectase indicios de que ciudadanos senegaleses asentados en diferentes localidades de la provincia de A Coruña podrían estar empleando documentación falsa para acceder a la nacionalidad española.

Las pesquisas permitieron determinar que no se trataba de casos aislados. Los investigadores identificaron una estructura organizada y mantenida en el tiempo que, presuntamente, se encargaba de facilitar los trámites necesarios para obtener derechos y beneficios relacionados con extranjería y nacionalidad.

Vínculos familiares que no existían

El procedimiento investigado se basaba en el acceso a la nacionalidad española por opción utilizando principalmente pasaportes senegaleses manipulados, certificados de empadronamiento obtenidos irregularmente y documentos destinados a acreditar relaciones de filiación que, según la Policía, no eran reales.

Para ello, la trama habría simulado vínculos familiares entre los solicitantes y otras personas que se presentaban como sus progenitores o familiares directos. Estas comparecían ante los organismos correspondientes y aportaban la documentación preparada previamente para aparentar una relación familiar legítima y cumplir así los requisitos necesarios.

La organización contaba con una estructura en la que cada integrante desempeñaba diferentes funciones. Entre ellas se encontraban la captación de solicitantes, la obtención de documentos falsos, la gestión de empadronamientos y la coordinación de los expedientes administrativos.

Una abogada entre los integrantes de la trama

Según la investigación policial, la organización estaba formada por varios ciudadanos nacionalizados de origen senegalés y una abogada, que participaban en la coordinación de la documentación, la preparación de las personas que debían comparecer y la realización de los diferentes trámites administrativos.

De esta forma, los beneficiarios recibían un servicio destinado a superar de manera fraudulenta los controles documentales establecidos para estos procedimientos.

La operación ha culminado con la detención de 13 personas de origen senegalés y español, entre ellas los considerados principales responsables de la organización.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.