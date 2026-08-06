Detienen a tres integrantes de un grupo especializado en robos en centros comerciales de A Coruña

La Guardia Civil ha detenido a tres integrantes de un grupo criminal especializado en hurtos en centros comerciales mediante el método de "la siembra". Los detenidos habrían actuado en A Coruña, Culleredo, Ames y también en Tres Cantos, en Madrid.

Según informa el Instituto Armado, la investigación se produjo por parte del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con distintas unidades de las Comandancias de Ourense y Zamora.

Las indagaciones comenzaron a raíz de la detección de un patrón delictivo común en los aparcamientos de varios centros comerciales de la provincia de A Coruña.

Los implicados escogían como víctimas a personas mayores en el momento en el que guardaban su compra en los maleteros de sus coches. Con la excusa de solicitar indicaciones o arrojando monedas al suelo, los detenidos generaban un momento de distracción que aprovechaban para, de manera coordinada, sustraer los bolsos y pertenencias de las víctimas.

Inmediatamente después, acudían a cajeros automáticos retirando dinero en efectivo.

Los presuntos autores estaban utilizando para moverse entre provincias un coche de alquiler que se habían quedado tras finalizar el contrato y que usaban con documentación falsa.

Tras el análisis de las evidencias recopiladas en los diferentes escenarios, la Guardia Civil logró ubicar el vehículo sospechoso cuando sus ocupantes abandonaban la comunidad autónoma de Galicia circulando a gran velocidad por la autovía A-52.

Ante el riesgo que representaba su huida para la seguridad vial, se estableció de inmediato un dispositivo de interceptación en el que intervinieron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), la Agrupación de Tráfico y el Equipo Pegaso, quienes lograron bloquear e interceptar el automóvil a su paso por la provincia de Zamora.

Los tres detenidos se enfrentan a delitos de pertenencia a grupo criminal, falsificación de documento público, hurto, delito contra la seguridad vial y desobediencia grave a agente de la autoridad.

Las diligencias instruidas junto con los arrestados han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Zamora.