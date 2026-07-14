Desarticulada una organización que estafó a hosteleros de la provincia de A Coruña con el falso aviso de un corte de luz

Los responsables de bares, restaurantes y cafeterías de varios municipios de la provincia de A Coruña recibían la llamada en el peor momento posible: en plena hora del servicio de comidas. Al otro lado del teléfono, una persona que se identificaba como trabajador de la compañía eléctrica les advertía de una supuesta deuda pendiente y de un inminente corte del suministro si no abonaban de inmediato la cantidad reclamada. Bajo esa presión, varios empresarios acabaron realizando los pagos.

La Guardia Civil ha desarticulado ahora la organización criminal que se encontraba detrás de este fraude en el marco de la operación LIGHTCALL, desarrollada por el Equipo @Milladoiro, especializado en ciberdelincuencia de la Comandancia de A Coruña. La investigación ha permitido esclarecer ocho estafas cometidas contra establecimientos hosteleros de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón, Noia y Muxía.

Los investigadores determinaron que los autores recopilaban previamente información sobre los negocios, como su dirección o la compañía comercializadora del suministro eléctrico. Con esos datos, llamaban a los responsables de los establecimientos haciéndose pasar por empleados de la suministradora y les exigían el pago inmediato de una supuesta factura pendiente, amenazando con cortar la luz si no realizaban la transferencia.

Para aumentar la presión, las llamadas se efectuaban habitualmente durante las horas de mayor actividad de los locales, cuando un corte del suministro podía afectar gravemente al servicio. Una vez conseguían el primer ingreso, los estafadores intentaban obtener más dinero alegando errores en la operación o asegurando que era necesario repetir el pago.

Seis personas implicadas

La investigación permitió identificar la estructura del grupo, compuesto por seis personas. Como resultado, la Guardia Civil investigó a cinco de sus integrantes en las provincias de Almería, Cádiz, Girona y Málaga, además de en la localidad gaditana de Algeciras, y detuvo a un sexto miembro en Vigo.

El perjuicio económico causado asciende a 10.951 euros, aunque las gestiones realizadas durante la investigación permitieron bloquear y recuperar 2.600 euros, que serán devueltos a las víctimas. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Muros.

Ante este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda a empresarios y autónomos desconfiar de cualquier llamada en la que se reclame un pago urgente relacionado con suministros básicos bajo la amenaza de interrumpir el servicio.

Los agentes aconsejan verificar siempre la información contactando directamente con la compañía suministradora a través de sus canales oficiales y comunicar cualquier intento de estafa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para facilitar las investigaciones y evitar que se produzcan nuevas víctimas.