El Gobierno destina 26,5 millones a la conservación de más de 80 kilómetros de carreteras en A Coruña

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una inversión de 26,58 millones de euros para la conservación y explotación de la red de carreteras del Estado en Galicia, con especial incidencia en la provincia de A Coruña. El contrato forma parte del programa estatal de mantenimiento viario y busca garantizar la seguridad, la movilidad y el buen estado de las infraestructuras durante los próximos años.

La actuación se centrará en un total de 81,33 kilómetros de carreteras estatales, incluyendo tramos de la A-6, la AC-14, la AC-10 y la AC-15, además de varios ramales asociados. En concreto, se intervendrá en la A-6 entre los kilómetros 540 y 593, en la AC-14 entre los puntos 0 y 10, en la AC-10 entre los kilómetros 0 y 2 y en la AC-15 entre los kilómetros 0 y 5.

El contrato contempla un modelo mixto de servicios y obras que permitirá realizar tareas continuas de conservación ordinaria, atención a incidencias y apoyo a la vialidad. Entre las actuaciones previstas se incluyen la vigilancia de la red, la asistencia en caso de accidentes, la gestión de la vialidad invernal y el mantenimiento de los elementos funcionales de la carretera.

También se llevarán a cabo trabajos de refuerzo de la seguridad vial, como el repintado de marcas horizontales en distintos tramos de estas vías. Estas intervenciones afectan a varios puntos de la A-6, la AC-14, la AC-15 y otros accesos, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reducir riesgos en la circulación.

El contrato tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de ampliación de hasta nueve meses adicionales. Su finalidad es asegurar una respuesta permanente ante incidencias y un mantenimiento constante que permita conservar la red en condiciones óptimas durante todo el periodo de vigencia.

Además de las labores técnicas, el proyecto incorpora criterios ambientales en su ejecución. Se incluyen medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones, uso de vehículos más sostenibles y la obligación de presentar un plan de descarbonización orientado a minimizar el impacto ambiental de los trabajos.