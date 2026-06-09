El TSXG avala el acuerdo firmado por UGT en el transporte de viajeros de A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha respaldado la legalidad del acuerdo de eficacia limitada suscrito por UGT en el sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña, al desestimar íntegramente la demanda presentada por la CIG contra el sindicato y las organizaciones empresariales implicadas en la negociación colectiva.

La resolución judicial concluye que no se produjo ninguna vulneración de la libertad sindical ni actuaciones contrarias a la buena fe negociadora durante el proceso desarrollado en los últimos años para intentar alcanzar un convenio colectivo provincial. Según recoge la sentencia, la firma del acuerdo por parte de UGT se enmarca dentro del ejercicio legítimo de su actividad sindical y de su capacidad para negociar en representación de los trabajadores.

El conflicto se remonta a un largo proceso negociador que se prolongó durante más de cuatro años y que estuvo marcado por reuniones, movilizaciones, jornadas de huelga y distintos intentos de mediación sin que llegase a cerrarse un convenio estatutario de aplicación general para el conjunto del sector.

La Sala considera que la suscripción del acuerdo de eficacia limitada no bloqueó las negociaciones ni impidió la participación de otras organizaciones sindicales en la mesa de diálogo. Además, señala que no existen indicios de negociaciones paralelas ocultas, maniobras para dificultar el acuerdo colectivo ni actuaciones coordinadas con la parte empresarial destinadas a excluir a otros representantes de los trabajadores.

Otro de los aspectos destacados por el tribunal es que la existencia de un acuerdo de estas características no supone por sí sola una lesión de la libertad sindical, siempre que se respeten los principios de transparencia y participación durante el proceso negociador.

La sentencia también pone de relieve que UGT trasladó públicamente su posición durante las distintas fases de mediación y mantuvo abierta la posibilidad de seguir trabajando para alcanzar un convenio con eficacia general para todo el sector.

Con esta decisión, el alto tribunal gallego rechaza igualmente la petición de anular el acuerdo firmado y la reclamación de una indemnización por daños morales planteada en la demanda. Desde UGT valoran el fallo como un respaldo a su actuación durante las negociaciones y a las herramientas utilizadas para tratar de desbloquear una situación que se prolongó durante años en el transporte de viajeros de la provincia.