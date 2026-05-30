En libertad sin cautelares tras ser detenido el exsecretario de organización del PSOE coruñés, Emilio Vázquez

Emilio Vázquez Blanco en el Parlamento gallego en una imagen de 2015. Europa Press

El exsecretario de organización del PSOE de A Coruña, Emilio Vázquez Blanco, que fue detenido en el marco de una operación por corrupción en Portugal, está en libertad sin medidas cautelares y regresa a Galicia.

Tal y como informa Europa Press, el que fue diputado y viceportavoz del PSOE en el Parlamento gallego desde abril de 2015 y hasta su salida de la política gallega en 2016, Vázquez Blanco ha quedado en libertad.

Tras ser contactado por la Policía lusa, Vázquez Blanco viajó a Portugal para prestar declaración donde fue detenido. Su defensa ha subrayado que, tras comparecer, ha quedado en libertad sin ningún tipo de medida cautelar y viaja de regreso a Galicia.

El gallego lleva cerca de una década en Portugal, donde estableció lazos con el partido socialista portugués.

Según informaba ayer el medio portugués Observador, Vázquez fue el cuarto detenido tras Duarte Moral —exasesor del exprimer ministro António Costa y asesor del secretario general socialista José Luís Carneiro—, Rute Reimão y Rui Pedro Nascimento.

Su nombre ha aparecido en la operación Imergente, que investiga una trama de corrupción y adjudicación de contratos irregulares.

En Portugal, Vázquez tiene una empresa de comunicación y marketing político, Cecubometrics, que cambió su nombre a BMD Comunication hace dos años.

Ahora, el gallego se enfrenta a una acusación por ser cómplice de Duarte Moral en una supuesta manipulación de las normas de contratación pública.

El gallego habría participado en un concurso de la Junta da Freguesia da Misericórdia, que finalmente fue para la empresa Diálogo Emergente de Duarte Moral y Rui Pedro Nascimento.

De manera paralela, durante sus años en Portugal, Vázquez Blanco habría facturado también 351.000 euros al partido socialista portugués por sus servicios en hasta tres elecciones.

Al respecto, como recoge Europa Press, la defensa de Vázquez Blanco ha rebatido que ninguno de estos contratos está bajo investigación, sino que la justicia investiga otros tres en los que, según ha indicado, la empresa del exsecretario de Organización del PSOE coruñés fue "invitado" a presentar oferta por parte de la propia administración, pero que "en ninguno de ellos resultó adjudicatario".

La Policía ejecutó en la víspera, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado.