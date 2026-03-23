Más vigilancia en carretera: La Guardia Civil activa en A Coruña un plan especial sobre motoristas

Los conductores de motos son algunos de los principales afectados en los accidentes de tráfico en carreteras. Por ese motivo, la Guardia Civil ha puesto en marcha un plan especial de vigilancia en la provincia de A Coruña con el objetivo de reducir la siniestralidad vial.

Estos dispositivos se concentrarán en tramos más frecuentados por los motoristas, llamados "rutas moteras", y situados en puntos como la AC-840 o la N6, dos vías donde los accidentes se producen de manera habitual. Los agentes también acudirán a vías de la red secundaria de la costa coruñesa.

Con este plan se pondrá el foco en conductas de riesgo asociadas a la siniestralidad de motoristas. Ya este fin de semana se detectaron numerosos excesos de velocidad, algunos de ellos próximos a constituir delito.

Además, los agentes también intensificarán los controles de consumo de alcohol y de drogas, los adelantamientos antirreglamentarios o el respeto de las distancias de seguridad, todo ello para reforzar la seguridad de un colectivo más vulnerable en la carretera. Estudios recientes citados por la Guardia Civil apuntan a que el uso de equipamiento de protección adecuado puede reducir entre un 23 % y un 45 % la probabilidad de sufrir lesiones, y hasta en un 90 % las abrasiones y heridas abiertas en las zonas protegidas.

Por ello, las recomendaciones van desde el uso obligatorio de un casco homologado y abrochado, chaqueta y pantalón con protecciones, guantes homologados, bota o calzado adecuado que proteja los tobillos y ropa con elementos reflectantes o de alta visibilidad.

Pero la vigilancia no se limitará a los motoristas, ya que también se controlará el comportamiento al volante de todos los conductores, sobre todo en las intersecciones por su alta siniestralidad.

La Guardia Civil hace un llamamiento tanto a motoristas como al resto de usuarios para que respeten las normas de circulación y mantengan una actitud prudente al volante.