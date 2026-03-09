La Diputación de A Coruña destina 150.000 euros para retirar simbología franquista

La Diputación de A Coruña, a través de su Área de Derechos Civiles, ha aprobado una nueva línea de ayudas destinada a eliminar simbología franquista en los municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia.

El programa, denominado FO208/2026, contará con un presupuesto total de 150.000 euros para apoyar a los ayuntamientos en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Las subvenciones oscilarán entre los 3.000 y los 10.000 euros por municipio y servirán para financiar la retirada de elementos de exaltación de la dictadura que aún permanezcan en espacios públicos. El plazo para presentar solicitudes se abrirá el 16 de marzo y permanecerá activo hasta el 16 de abril a las 14:00 horas.

Las ayudas permitirán retirar escudos, placas, insignias, esculturas o menciones conmemorativas vinculadas al golpe de Estado de 1936 o al régimen franquista, así como acometer trabajos de restauración posteriores en los edificios o espacios municipales afectados por estas intervenciones.

Además de la retirada de simbología, el programa también financiará actividades de divulgación y sensibilización, como charlas, cursos, congresos, publicaciones o exposiciones destinadas a recuperar y difundir la memoria histórica de la represión durante la dictadura.

Otro de los objetivos del plan será señalizar y preservar espacios de memoria, permitiendo a los ayuntamientos instalar paneles informativos o placas que identifiquen lugares de especial relevancia histórica vinculados a la represión franquista y al recuerdo de sus víctimas.

La convocatoria también contempla la organización de actos públicos de reconocimiento a personas y colectivos perseguidos por sus ideas, creencias o identidad, en el periodo comprendido entre el golpe militar del 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978.