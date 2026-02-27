La Diputación de A Coruña destina 12,2 millones a conservar las carreteras provinciales en 2026
El pleno aprueba el plan anual, que crece un 7,5% y eleva la inversión media a más de 8.000 euros por kilómetro
El pleno de la Deputación da Coruña dio luz verde este viernes a la primera fase del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2026, un programa que movilizará 12.242.041 euros para el mantenimiento de la red viaria y que incrementa su presupuesto un 7,5% respecto al ejercicio anterior.
La propuesta salió adelante con los votos favorables de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y la abstención del PP. El plan actuará sobre los más de 2.000 kilómetros de carreteras de titularidad provincial, con trabajos de mantenimiento, reparación de firmes y renovación de pavimentos.
La mayor parte de los fondos se concentrará en la mejora de firmes y capas de rodadura, así como en la actualización de la señalización horizontal y vertical.
Aproximadamente un 17% del presupuesto se dedicará a limpieza de cunetas, drenajes e instalación de defensas viarias.
El plan se complementa con los programas de reparaciones urgentes y de desbroce y limpieza de márgenes, cuyo presupuesto aumenta en 2026 de 3,8 a 4,1 millones de euros.
En conjunto, todas estas actuaciones suponen una inversión media de 8.192 euros por kilómetro.