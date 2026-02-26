La Guía Michelín sigue repartiendo recomendaciones en A Coruña un día después de la gala anual: estas son todas

La resaca gastronómica todavía no ha terminado. Este martes se celebró la gala anual de entrega de placas de la Guía Michelin para Asturias y Galicia, y A Coruña fue la provincia que más reconocimientos recibió: 34 establecimientos lucen ya la placa que los acredita como restaurantes recomendados.

El acto reunió a cerca de doscientos profesionales del sector y volvió a poner el foco en el músculo gastronómico gallego. En el reparto por provincias, A Coruña lidera con 34 restaurantes distinguidos; le siguen Pontevedra, con 17; Lugo, con 8; y Ourense, con 4. Asturias, comunidad vecina, suma 25.

En la provincia coruñesa, la ciudad de A Coruña concentra buena parte de los reconocidos: Omasake, Pedra Furada, Miga, Artabria, Bido, Eclectic, NaDo, Salitre y A Espiga. En Santiago figuran Indómito, A Maceta, Abastos 2.0, Pampín y Gaio. Ferrol cuenta con Bacelo, O Camiño, Iglés, Modesto y A Gabeira, mientras que en Fisterra aparecen Tira do Cordel y Ó Fragón.

La lista se completa con locales repartidos por toda la provincia: Landua (Mazaricos), Material (Malpica), Lonxa D’Alvaro (Muxía), Nordestada (Portosín), O Balado (Boqueixón), Casa Barqueiro (Negreira), El Refugio (Oleiros), Villa Verde (Ponte Ulla), La Tavernetta da Ponte (Ponte Porto), Ríos O Freixo (O Freixo), A de Totó (Trasmonte), O Secadeiro (Serra de Outes), Divino Steak House (Culleredo) y Balarés (Ponteceso), entre otros.

Pero las novedades no terminaron con la gala

Apenas un día después, la propia web oficial de la guía anunció, dentro de las incorporaciones mensuales a su selección española, un nuevo restaurante recomendado en la provincia de A Coruña. Se trata de Brandal, en Padrón. Y, aunque fue invitado a la gala, tiene su asiento asegurado para la próxima que se hará, previsiblemente, en noviembre.

Ubicado en el Hotel Scala pero con acceso independiente y bajo el paraguas del Grupo Scala —el mismo del laureado asador O'Pazo, con una estrella Michelin—, Brandal apuesta por una cocina tradicional gallega elaborada con producto local y técnica cuidada.

Así lo describen desde la propia Guía Michelín. En su carta destacan platos como el pulpo a la brasa, la tortilla de cocochas con merluza, las almejas a la sartén o los medallones de rape con queso de tetilla.

No faltan carnes autóctonas seleccionadas ni postres caseros, como su milhojas de nata, además de una bodega con referencias de las cinco denominaciones de origen gallegas y etiquetas nacionales e internacionales.

Desde la Guía Michelin recuerdan que estas incorporaciones mensuales pasan a formar parte de la selección de España como restaurantes Recomendados y que habrá que esperar a la próxima Gala MICHELIN, previsiblemente a finales de noviembre, para conocer si alguno de ellos da el salto a una distinción superior, ya sea Estrella o Bib Gourmand.