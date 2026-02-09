La Deputación de A Coruña colabora con Ecos do Sur en la acogida de menores refugiados de Mali

Firma del convenio de colaboración entre la Deputación de A Coruña y Ecos do Sur. Deputación da Coruña

La Deputación da Coruña y Ecos do Sur han firmado este lunes un convenio para coordinar la acogida y atención de los 15 niños y niñas refugiados de entre 9 y 15 años que residen en la provincia tras haber llegado al país desde Mali. La colaboración se enmarca en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional para tramitar sus solicitudes de asilo.

Estos menores llegaron a Galicia el pasado mes de septiembre huyendo de la guerra de Mali, que está provocando una grave crisis humanitaria en el continente.

La acogida de estas niñas y niños se realiza dentro de un dispositivo de emergencia coordinado por la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en colaboración con la entidad social Ecos do Sur y la entidad federada de la Red Acoge.

El convenio

Con este acuerdo, la Deputación pone a disposición de la red estatal de acogida un espacio rehabilitado en la antigua residencia Rosalía Mera, adaptado ahora para ofrecer una atención temporal e integral con alojamiento, manutención, apoyo psicológico y acompañamiento social para garantizar una acogida digna y segura.

"A Deputación da Coruña ten a obriga moral de colaborar ante unha crise humanitaria desta magnitude, especialmente cando se trata de menores que foxen da violencia e da guerra", subrayó en la firma el presidente provincial, Valentín González Formoso, añadiendo que el organismo "ponse ao servizo da solidariedade e da defensa dos dereitos humanos, colaborando co Estado para dar unha resposta eficaz e humana".

Ecos do Sur gestionará el programa de acogida con un equipo técnico especializado que prestará atención continuada a estas niñas y niños, incluyendo acompañamiento social, atención psicológica y apoyo educativo en coordinación con los servicios públicos. El acuerdo estará vigente hasta el próximo 28 de febrero pero será prorrogable.